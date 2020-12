Öffnungszeiten der Kreisverwaltung

Der Landkreis Göttingen schließt die Standorte der Kreisverwaltungen an Heiligabend und Silvester.

Göttingen – Die Standorte der Kreisverwaltung im Landkreis Göttingen sind am Donnerstag, 24. Dezember, und am Donnerstag, 31. Dezember, geschlossen. Das gilt auch für die Außenstellen der Kreisverwaltung.

Zwischen den Jahren, vom 28. bis 30. Dezember, stehen die Dienstleistungen der Kreisverwaltung zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Beim Betreten der Kreishäuser in Göttingen und Osterode muss man sich an den Info-Schaltern anmelden. Zudem sind ab sofort vorherige Terminvereinbarungen erforderlich.

Die Zulassungsstellen der Kreisverwaltung können unter Einhaltung der Hygieneregeln normal besucht werden. Allerdings wird auch dort eine Terminvereinbarung empfohlen. Hier die Öffnungszeiten dieser Einrichtungen auf einen Blick:

Hann. Münden : Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 0551 / 5 25 34 50 ;

: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. ; Göttingen : Montag bis 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 0551 / 5 25 91 10 ;

: Montag bis 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. ; Duderstadt : Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 05527 / 9 97 29 34 00 ;

: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. ; Osterode am Harz: Montag bis 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 0 55 22/9 60 44 60.

Infos und Hinweise zur Corona-Pandemie im Landkreis gibt es beim Bürgertelefon unter Tel. 05 51/7 07 51 00 oder im Liveblog. Beratung und Infos für Gewerbetreibende bietet die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) unter der Rufnummer 05 51/5 25 49 80 oder auf ihrer Homepage.

Bei Fragen zum Familienalltag bietet die Kreisverwaltung Sprechstunden unter der Rufnummer 05 51/5 25 26 60, montags und dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags 15 bis 17 Uhr an.

Die Entsorgungsanlagen in Breitenberg, Hattorf am Harz, Dransfeld sowie der Recyclinghof der Entsorgungsanlage Deiderode sind am Donnerstag, 24. Dezember, Donnerstag, 31. Dezember und am Samstag, 2. Januar geschlossen.

Weitere Infos gibt es bei der Abfallwirtschaft in Göttingen unter Tel. 05 51 / 5 25 24 73 und bei der Abfallwirtschaft in Osterode am Harz unter der Rufnummer 0 55 22 / 9 60 47 77. (ter/bsc)

Weitere Infos gibt es hier.