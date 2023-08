Ölspur sorgt für siebenstündigen Einsatz in Bovenden bei Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Ölspur in Bovenden - Nähe Aldi- und Rewe-Markt - an der Göttinger Straße sorgte diese am Freitagnachmittag für einen langwierigen Einsatz der Feuerwehr. © Stefan Rampfel

Ein Lastwagen verliert viel Getriebeöl - das bedeutete am Freitagabend, 18. August, noch mehr Arbeit für Helfer

Bovenden – Einen langwierigen Feuerwehreinsatz gab es am Freitagabend, 18. August, auf der Göttinger Straße und der Alten Bundesstraße in Bovenden. Um kurz vor 16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, weil sich in den beiden Straßen eine massive Ölspur befand. Etliche Notrufe gingen in der Kommunalen Regionalleitstelle (KRL) ein.

Nach Auskunft von Alexander Piek, Gruppenführer der Ortsfeuerwehr Bovenden, hatte ein Lastwagen einen Defekt am Getriebe und verlor dadurch große Mengen Getriebeöl. Der Lastwagen fuhr von einem Firmengelände an der Alten Bundesstraße 3 zunächst in Fahrtrichtung Süden, wendete im Kreisel und fuhr zurück in Richtung Norden, weil der Fahrer einen Fehler an der Schaltung wahrnahm, nicht aber das Austreten des Getriebeöls.

Ölspur - es wurde glatt auf der Straße in Bovenden bei Göttingen

Weil es vor allem im Kreisel aufgrund der Glätte zu gefährlichen Situationen kam, wurde dieser sofort abgesperrt. Mindestens zwei Rollerfahrer waren bereits weggerutscht, verletzten sich dabei aber glücklicherweise nicht. Auch der weitere Straßenverlauf wurde auf einer Länge von einem Kilometer komplett bis in die späten Abendstunden gesperrt.

Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Einige Autofahrer zeigten sich uneinsichtig. Hinzugezogen wurde eine Spezialfirma zur Beseitigung von Betriebsmitteln, die mit zwei Fahrzeugen mehrere Male über die breite Ölspur fuhr. Weil sich der Fahrbahnbelag bereits an einigen Stellen aufgelöst hatte, brachte diese Maßnahme jedoch nicht den gewünschten Erfolg.

Bovenden: Baufirma streute die Straße mit Rollsplitt ab

In der Nacht wurde sodann auf den gesamten Bereich Rollsplitt durch eine Baufirma aufgetragen, um der Glätte entgegenzuwirken.

Danach konnte die Straße wieder freigegeben werden, jedoch mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Am Montag soll entschieden werden, wie es mit dem betroffenen Straßenabschnitt weitergeht. Im Raum stand zunächst auch eine Abfräsung der betroffenen Fahrbahnbereiche. (Stefan Rampfel)