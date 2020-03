Offene Bühne in der Diva Lounge

Auftritt vor Publikum: Das ist auf der Offenen Bühne des Vereins Kreuzberg on KulTour in der Göttinger Diva Lounge möglich.

Die Offene Bühne des Göttinger Vereins Kreuzberg on KulTour bietet Anfängern und Profis am Donnerstag, 12. März, ab 20.30 Uhr die Möglichkeit für einen Auftritt.

In der Diva Lounge sind nicht nur Musiker willkommen, sondern auch Poeten, Schauspieler, Komiker, Zauberer, Tänzer und viele mehr. Der Grundgedanke der Offenen Bühne ist: Einfach kommen, schauen und/oder mitmachen. Mikrophon, Gitarre und E-Piano werden zur Verfügung gestellt, Anlage ist vorhanden.

Jeder Teilnehmer hat für seinen Auftritt 20 Minuten Zeit, bevor die oder der Nächste auf die Bühne kann, heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen für die Offene Bühne in Göttingen sind vorab per Mail an zentrale@cafe-kreuzberg.de oder am selben Abend ab 20.30 Uhr direkt in der Diva Lounge möglich.