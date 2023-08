„Offizieller“ Streit um Göttinger Uni-Projekt läuft

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Rede und Antwort zum Uni-Projekt proAdmin stand Vize-Präsidentin für Finanzen und Personal Valérie Schüller (vorne) bei der Veranstaltung für Mitarbeitende im größten Hörsaal der Uni Göttingen. Mit dabei waren auch vorne von links Dr. Christian Ammer (Studium und Lehre), Präsident Prof. Metin Tolan und Vize-Präsidentin Prof. Anke Holler (Berufungen/Chancengleichheit). © Thomas Kopietz

An der Universität Göttingen soll die Verwaltung umgekrempelt werden - darüber wird nun „offiziell“ diskutiert.

Göttingen – Seit Wochen wird unter Mitarbeitern der Universität Göttingen intern und öffentlich über einen Neustrukturierungsprozess in der Zentralverwaltung gestritten. Dienstag informierte Präsidium erstmalig uni-öffentlich für alle im Stream und präsent im größten ZGH-Hörsaal über „Pro.Admin“. Fazit der zweistündigen Veranstaltung mit Hunderten Fragen aus der Mitarbeiterschaft: „Die intensive inhaltliche Diskussion über Pro.Admin hat heute begonnen“, sagte Uni-Präsident Metin Tolan und ging damit in die Offensive für ein Projekt, dass den Tanker Universität durch effektivere Verwaltungsstrukturen beweglicher machen, knappere Ressourcen besser nutzen soll.

Tolan und das gesamte Präsidium sind vor allem in die Kritik geraten, weil die mit der Überprüfung von Prozessen in den Abteilungen der Uni beauftragte „Boston Consulting Group“ (BCG) Grobziele aufgrund einer Kurzanalyse formuliert hatte, diese teils auf Zustimmung, teils auf heftige Kritik gestoßen waren – auch aufgrund des Vorgehens.

Unsicherheit und Ängste bei Mitarbeitern der Uni Göttingen

Mitarbeiter in bestimmten Einrichtungen, wie die Staats- und Universitätsbibliothek (SUB), fürchtete gar um den Verlust von Positionen und der Verwaltung. Das alles führte nicht nur aber besonders dort zu Verunsicherung und Ängsten bei Mitarbeitern. Auch der Senat hatte sich schriftlich positioniert, auch die Kommunikation seitens des Präsidiums kritisiert, Informationen vermisst – grundsätzlich aber signalisiert, konstruktiv an Pro.Admin mitarbeiten zu wollen.

Vize-Präsident Valérie Schüller dementierte diese vom Präsidium nicht gewollten, aber offensichtlich auch nicht vorausgesehenen Entwicklungen denn auch gar nicht.

Uni-Präsident Tolan: Forschungsbibliothek SUB stand nie zur Diskussion

Und Uni-Präsident Tolan stellte im Hörsaal 011 zum „Fall SUB“ klar: „Die Forschungsbibliothek SUB stand niemals auch nur irgendwie zur Diskussion.“

Ein zentrales Ziel im Prozess sei: Doppelungen in Verwaltungsarbeiten, die alles langsamer machten, zu reduzieren. Ein Beispiel seien Anträge, die auf Papier händisch hin- und hergereicht werden. Die Digitalisierung sei extrem wichtig und könne helfen. Allerdings: „Ein IT-Mitarbeiter beklagte den Weggang guter Leute und die wachsende Überlastung.

Uni-Mitarbeiter fordert Entfristung von Verträgen

Ein weiterer Mitarbeiter forderte deshalb in diesem Bereich die Entfristung von Arbeitsverträgen, um die Personalsituation dauerhaft zu verbessern. Darauf reagierte Schüller betont zurückhaltend.

Schüller betonte mehrfach, dass BCG im allerersten Aufschlag personal- und finanzadministrativ prüfe. Letztlich sei in nur zwölf Wochen in der ersten Projektphase eine Bestandsaufnahme geschehen, „bei der Verbesserungsmöglichkeiten in Verwaltungsbereichen identifiziert und Handlungsfelder festgelegt werden sollten“, sagte Schüller. Auffällig: Sie sagte „Handlungsfelder“ und nicht – wie vorher von BCG betitelte „Grobziele“.

Das Wort „Grobziele“ kommt nicht gut an

Ein Wort, dass vielen in der Universität suggerierte, es sei nach zwölfwöchiger Analyse durch BCG bereits einiges in Planung. Das sei mitnichten so. Es seien keine Entscheidungen getroffen worden – alles solle in den weiteren Projektphasen gemeinsam erarbeitet werden. „Die Fakultäten waren und sind angesprochen, als Sparringspartner mitzuarbeiten“, betonte Valérie Schüller am Dienstag mehrfach und beinahe gebetsmühlenartig.

Das Projekt solle zudem nicht von oben aufgedrückt werden, sondern stets durch einen offenen Dialog gekennzeichnet und getragen sein. Um das zu untermauern, präsentierte Schüller mehrere Folien mit detaillierten Infos zum bisher Geschehenen. Als die Vizepräsidentin betonte, es habe bereits eine Beteiligung vieler auf verschiedenen Ebenen der Fachbereiche gegeben, waren manche Zuhörende verwundert. Ein weiter Satz Schüllers aber offenbarte: „Wir haben trotz Beteiligung gemerkt, dass es großes Diskussionspotenzial gibt und, dass nicht alles gut gelaufen ist.“

Kritik an der Projektarbeit wegen Nichtbeteiligung von wichtigen Personen

Offensichtlich wurde das, als Jaqueline Schubert, Fachgeschäftsführerin der Philosophischen Fakultät beklagte, dass sie bislang nicht beteiligt war, zudem nicht zu den 40 von BCG Interviewten gehörte, auf denen die Ersteinschätzung (das „Grobziel“) basiert. „Das stimmt“, musste Schüller eingestehen, verteidigte aber das Vorgehen von BCG, das zudem in nur zwölf Wochen ablaufen musste und zudem keine wissenschaftliche Studie sei.

„Der Zeitdruck ist selbst gemacht“, sagte daraufhin Prof. Christoph Kleinn, der im Übrigen bemängelte, das man auch keine Informationen zur Methodik der BCG-Analysten habe.

Im September und Oktober soll alles besser werden, mehr Infos vom Uni-Präsidium kommen

Nun soll alles besser werden: Man wolle den Ängsten und Befürchtungen begegnen, die entstanden seien. Das ist laut Schüller „bislang zu kurz gekommen“. Es werde mehr Daten, mehr Infos geben. „Es gibt keine Dinge, die wir nicht kommunizieren wollen.“

Im September und Oktober sollen nun detaillierte Zahlen an die Bereiche gehen, auch die Veränderungsvorschläge, die BCG macht. Neue Beteiligungsformate sollen im Oktober entstehen – mit den Fachabteilungen. Dann sollen zudem erste Veränderungsmöglichkeiten formuliert werden.

Vize-Präsidentin Schüller appelliert an Mitarbeiter, das Projekt mit zu leben

„Wir sind auch auf sie angewiesen, dass sie das Projekt mitleben, auch positiv kommunizieren“, warb Schüller. Wie sagte der Präsident: „Die Diskussion ist jetzt offiziell eröffnet.“

Das ist unzweifelhaft gut. Aber die Rahmenbedingungen sind eng: Die finanzielle Lage sei „desolat“ wie unwidersprochen zu hören war.

Pro.Admin sollte grundsätzlich als „Chance“ gesehen werden – das der Appell des Präsidiums der Uni-Göttingen. (Thomas Kopietz)