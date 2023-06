Online-Betrug: Weiterer Beschuldigter sitzt in U-Haft

Von: Heidi Niemann

Die Ermittlungen in einem Online-Anlagebetrug gehen weiter. Jetzt ist ein weiterer Tatverdächtiger in Deutschland in Haft.

Göttingen – Vier Monate nach einem Großeinsatz gegen ein internationales Netzwerk von Online-Anlagebetrügern ist inzwischen ein weiterer Tatverdächtiger nach Deutschland ausgeliefert worden.

Bei der Aktion im März hatten Einsatzkräfte in Rumänien und Bulgarien fünf mutmaßliche Drahtzieher des betrügerischen Netzwerks festgenommen.

Zügige Auslieferung

Die beiden 51 und 38 Jahre alten Beschuldigten aus Rumänien wurden relativ zügig nach Deutschland ausgeliefert. Bei den drei in Bulgarien Festgenommenen ziehen sich die Auslieferungsverfahren dagegen länger hin.

Zunächst wurde von dort ein 40 Jahre alter israelischer Staatsbürger ausgeliefert. Mittlerweile sitze auch ein 36-jähriger Israeli hier in Haft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Mohamed Bou Sleiman. Jetzt fehle noch ein 30 Jahre alter Bulgare, hier dauere das Auslieferungsverfahren noch an.

Fünf Männer gehören zur Führungsriege

Die Ermittler gehen davon aus, dass die fünf Männer zur Führungsriege des kriminellen Netzwerkes gehörten, das weltweit mehr als 33 000 Geschädigte um über 89 Millionen Euro geprellt haben soll. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges.

Dass die mutmaßlichen Drahtzieher in Göttingen vor Gericht gestellt werden sollen, hat seinen Grund darin, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen sämtliche bekannt gewordene Betrugsfälle aus Deutschland zu einem Sammelverfahren gebündelt hat. Die Ermittlungen waren zudem durch die Strafanzeige eines Göttingers ausgelöst worden, der 250 000 Euro verloren hatte.

Geschickte Werbung auf Internet-Plattformen

Die Betrüger hatten ihre Opfer durch geschickte Werbung auf verschiedene Internet-Plattformen gelockt und dazu animiert, in eine angeblich lukrative Geldanlage zu investieren.

Einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen ist ein 51-jähriger Rumäne, der inzwischen in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt. Er soll nach den Erkenntnissen der Ermittler ein Geldwäsche-Netzwerk betrieben und ein Callcenter gemanagt haben.

Entlassung aus U-Haft

Auch der zweite festgenommene Rumäne soll ein Callcenter betrieben haben. Der 38-Jährige ist inzwischen aus der U-Haft entlassen worden. Das Amtsgericht Göttingen hatte auf seine Beschwerde hin den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, allerdings ohne Erfolg.

Noch keine Entscheidung über Haftbeschwerde

Das Landgericht Göttingen habe zwar einen hinreichenden, aber keinen dringenden Tatverdacht gesehen und deshalb den Haftbefehl aufgehoben, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Bou Sleiman. Der 38-Jährige sei inzwischen nach Rumänien zurückgekehrt. Inzwischen habe auch der 51-jährige Rumäne Haftbeschwerde eingelegt, hierüber gebe es noch keine Entscheidung. (Heidi Niemann)