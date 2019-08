Open Air im KWP in Göttingen: Band Aroma statt Künstlerin Lary

Im Ablauf des Open Air im Kaiser-Wilhelm-Park (KWP) gibt es am Freitag, 16. August, eine kurzfristige Änderung.

Die Künstlerin Lary musste absagen. Stattdessen präsentiert sich die Hamburger Electronica-Band Aroma als Support für Joris. Zu Beginn des Abends treten die Local-Heroes-Gewinner Tom Schreibers Blume auf.

Star des zweiten Festivalabends am Samstag, 17. August, ist Paul Carrack, ehemaliger Sänger von Mike & The Mechanics. Außerdem treten die französische Bluesgitarristin Nina Attal sowie das Göttinger Band-Projekt „On Air Reloaded“, die Gewinner von Rock am Kauf Park, auf.

Damit die beiden Konzertabende auf dem Festivalgelände stattfinden können, war in den vergangenen Tagen ein Wasserwagen-Oldtimer der Göttinger Entsorgungsbetriebe im Einsatz. Der Lastwagen brachte mit seinem 3500-Liter-Tank frisches Nass in den Stadtwald.

Kostenloser Transfer-Dienst zum Gelände

Einlass ist an beiden Abenden um 19 Uhr, das Programm startet jeweils um 19.30 Uhr. Die Zufahrt zum Festivalgelände im Stadtwald ist an beiden Tagen gesperrt. Es gibt keine Parkplätze.

Den kostenlosen Buspendeldienst zum Festivalgelände übernimmt diesmal der Fahrdienst des Allgemeinen Rettungsverbandes Niedersachsen-Süd. Die kostenlosen Pendelbusse fahren zwischen 18.45 und 2 Uhr im 15-Minuten-Takt und starten an der Weender-Straße West, am Markt, am Kornmarkt, an der Jüdenstraße, an der Friedrichstraße und am Albaniplatz.

Tageskarten für das Open Air kosten im Vorverkauf 25 Euro zuzüglich Gebühren und 30 Euro an der Abendkasse. Die Kombi-Karte ist für 40 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf und 50 Euro an der Abendkasse zu haben.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Tourist-Info, bei der Sparda-Bank und im Internet. reservix.de