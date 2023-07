Orgelvirtuosen-Trio gastiert am Wochenende in Südniedersachsen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Die Orgel von St. Jacobi in Göttingen steht beim Konzert am Freitag im Mittelpunkt. © Kantorei St. Jacobi/nh

Drei Orgel-Virtuosen kommen in den nächsten Tagen nach Südniedersachsen. Anlass ist das internationale Orgelfestival Vox Organi.

Göttingen/Hann. Münden – Das internationale Orgelfestival Vox Organi macht am kommenden Wochenende gleich an drei Orten in Südniedersachsen Station.

An der viermanualigen Ott/Schmid-Orgel in der St. Jacobi-Kirche in Göttingen wird der Erfurter Organist Matthias Dreißig am Freitag, 14. Juli., gastieren.

Werke von Bach, Buxtehude und anderen

Er präsentiert ab 18 Uhr ein Programm mit Werken von Bach, Buxtehude, Mendelssohn und anderen.

Organist aus Erfurt: Matthias Dreißig © Voy Organi

Matthias Dreißig ist Kirchenmusikdirektor, Honorarprofessor an der Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar und Orgelsachverständiger des Kirchenkreises Erfurt. Er war Preisträger des internationalen Orgelwettbewerbs „Prager Frühling“ und ist ein gefragter Orgelsolist im In- und Ausland. Radio- und CD-Einspielungen runden sein künstlerisches Schaffen ab.

Konzert in St. Blasius in Hann. Münden

Der Goslarer Marktkirchen-Kantor Gerald de Vries wird am Samstag, 15. Juli, um 16 Uhr zu einem Konzert in St. Blasius in Hann Münden erwartet. Er spielt an der Klais-Orgel Werke von Barock bis Moderne.

Organist aus Goslar: Gerald de Vries © Vox Organi/nh

Gerald de Vries leitet das gesamte Spektrum kirchenmusikalischer Aktivitäten an der Marktkirche St. Cosmas und Damian in Goslar. Er ist regelmäßiger Gast an den Orgeln der Region und auch überregional als Konzertorganist tätig. Seit 2021 ist er zusammen mit seinem Kollegen Propsteikantor Karsten Krüger Landeskirchenmusikdirektor der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig.

Klangvolles Wochenende

Zum Abschluss eines klangvollen Wochenendes macht das Orgelfestival am Sonntag, 16. Juli, in St. Martin in Wrisbergholzen in der Gemeinde Sibbesse bei Hildesheim Station. Ulfert Smidt, Marktkirchenkantor aus Hannover spielt ab 17 Uhr auf der 2010 restaurierte historische Johann-Georg-Müller-Orgel.

Organist aus Hannover: Ulfert Smidt © Vox Organi/nh

Es erklingen Werke von Bach, Mendelssohn, Bruhns und anderen. Der Eintritt für alle Konzerte von Vox Organi ist frei. Als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Festivals, das noch bis zum 29. Juli läuft wird um eine Spende am Ausgang gebeten. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)