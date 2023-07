Blindgänger-Suche auch auf dem Gelände des Otto-Hahn-Gymnasiums

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Otto-Hahn-Gymnasium: Zwischen Schützenplatz mit S-Arena und dem OHG liegt die Godehardstraße (links). Das OHG erhält einen Erweiterungsbau – deshalb muss das Gelände – wie der Schützenplatz – nach Bombenblindgängern sondiert werden. (Archivfoto) © Stefan Rampfel

Möglicherweise acht Blindgänger sollen am 23. September an der S-Arena in Göttingen entschärft werden. Ab Montag soll geprüft werden, ob es auch an einem nahen Gymnasium noch Blindgänger gibt.

Göttingen – Nur etwa 100 Meter trennen das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Göttingen von der S-Arena und dem Schützenplatz, wo gerade wieder die Sondierung im Boden nach Bombenblindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg läuft – acht Verdachtspunkte sind bislang bestätigt worden.

Die nächste Entschärfung/Sprengung ist am 23. September geplant, was nicht nur wieder die S-Arena-Nutzer-Vereine, voran die BG Göttingen, aber auch das OHG samt Schulsport betreffen wird.

Sondierung am Otto-Hahn-Gymnasium

Doch auch am OHG soll gebaut werden – und auch dort muss nach Bomben sondiert werden, wie die Stadt jetzt ankündigt.

Die technischen Untersuchungen auf Kampfmittel sollen am Otto-Hahn-Gymnasium am Montag, 24. Juli, beginnen. Sie werden bis über die Sommerferien hinaus und voraussichtlich bis in den September hinein laufen. Das ist notwendig, weil das OHG einen nach Jahren zähen Ringens mit dem Schulträger Stadt einen Erweiterungsbau erhalten wird.

Anliegen sind informiert

Die Stadt Göttingen hat die Anwohner und Anlieger im Umkreis von 300 Metern um das OHG-Gelände vorsorglich über die anstehenden Arbeiten und in Frage kommende mögliche Folgen informiert. Ein Team des Stadtordnungsdienstes verteilte Handzettel mit Hinweisen zur Vorbereitung an alle Haushalte sowie Unternehmen und Einrichtungen in der Nähe. In dem beschriebenen Radius wohnen etwa 300 Menschen.

Die Informationen dienen dazu, dass sich die Betroffenen auf das Szenario einer möglichen Evakuierung vorbereiten können. Allerdings sei bis jetzt nicht bekannt, ob es dazu kommen wird.

Kurzfristige Evakuierungen möglich

Falls kleinere Kampfmittel gefunden werden sollten, die nicht gefahrlos abtransportiert werden können, müssten sie vor Ort beseitigt werden. Dann kann zur Sicherheit der Anwohner eine kurzzeitige Evakuierung in dem besagten Radius von 300 Metern um die Fundstelle am OHG erforderlich werden.

Sollte es dazu kommen, dann melden sich Einsatzkräfte im Auftrag der Stadt persönlich und direkt bei den Anwohnern im Sperrbereich. Die werden dann aufgefordert, zur eigenen Sicherheit umgehend den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Was ist Handgepäck gehört

Ins Handgepäck gehört bei einer solchen Evakuierung das, was man auch sonst dabei hat, wenn man für einige Stunden außer Haus ist, insbesondere Ausweispapiere, eine Bezahlkarte und etwas Geld oder bei Bedarf Medikamente. Für die Zeit der Evakuierung sollte ein Aufenthaltsort weiträumig außerhalb des Radius von 300 Metern aufgesucht werden. Die Stadt bereitet dann auch eine Evakuierungsunterkunft vor, die rechtzeitig bekanntgegeben wird.

Im Fall einer Evakuierung schaltet die Stadt eine Hotline unter Tel. 05 51/400-50 50. Antworten auf Fragen gibt es auch per E-Mail an ordnung@goettingen.de

Arbeiten gehen weiter

Unabhängig von den Untersuchungen am Otto-Hahn-Gymnasium setzen Fachleute auf dem Schützenplatz die Vorbereitungen für eine Maßnahme zur Kampfmittelbeseitigung an den dortigen Verdachtspunkten fort. (Thomas Kopietz)