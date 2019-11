Palmöl ohne schlechtes Gewissen? Forscher untersuchen den Anbau und fordern mehr Umweltschutz 

Göttinger Forscher haben die Palmölproduktion im Fokus - mit weniger Dünger und ohne Herbizide.

Göttingen – Schokolade, Müsli, Seife oder Tütensuppe – in vielen Supermarktprodukten steckt das vor allem in Indonesien und Malaysia produzierte Palmöl. Weniger Dünger, kein Herbizid, aber gleichbleibender Gewinn – so könne eine umweltfreundlichere Palmölproduktion aussehen. Zu diesem vorläufigen Ergebnis ist ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Göttingen bei einem groß angelegten Ölpalm-Experiment gekommen.

Palmölindustrie in der Kritik: Notlage von Orang-Utans und Zerstörung tropischer Wälder

Hintergrund: Wegen der Zerstörung tropischer Wälder und der Notlage von Orang-Utans macht die Palmölindustrie oft negative Schlagzeilen. Gleichzeitig mache das aus den Früchten der Ölpalme gewonnene Öl einen beträchtlichen Teil des Bruttoinlandsprodukts vieler tropischer Länder aus, so die Wissenschaftler. Viele Menschen, einschließlich Kleinbauern, würden davon existenziell abhängen. Ohne Palmöl wären außerdem viele Produkte teurer.

Nachhaltige Produktion von Palmöl bereits angestoßen - Einsatz von Herbiziden und Dünger nicht geregelt

Bereits 2004 hat der World Wide Fund for Nature (WWF) darum zusammen mit Industriepartnern einen Runden Tisch zur nachhaltigen Palmölproduktion ins Leben gerufen. Empfehlungen zum Einsatz von Herbiziden und Dünger gibt es aber noch nicht. Ölpalmenzüchter würden zögern, alternative Vorgehensweisen einzuführen – aus Sorge, dass sich ihre Erträge reduzieren könnten, erklären die Forscher.

Projekt 2016 gestartet: Agrarökonomen testen alternative Anbauweisen von Palmöl

Um dies zu ändern, startete 2016 der deutsch-indonesische Sonderforschungsbereich „Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems (EFForTS)“ mit der indonesischen Landesgesellschaft PTPN6 ein Experiment in Jambi. Die Düngemittelstände wurden auf eine von zwei Stufen eingestellt. In einem Bereich wurden durch den Dünger nur so viele Nährstoffe ausgeglichen, wie die Ernte dem Boden entzog.

In einem anderen Bereich wurde nach Industrienorm gedüngt, was etwa der doppelten Menge entspricht. Unkraut wurde entweder mechanisch bekämpft oder mit gängigen chemischen Herbiziden wie Glyphosat. Die Forscher analysierten die Ölpalmen, Boden und Artenvielfalt anhand Faktoren wie mikrobieller Biomasse, Vogelaktivität, Bodengrundsättigung, Stickstoffgehalt und Beschaffenheit des Ölpalmendaches.

Nach zwei Jahren: Keine Ertragseinbußen beim Palmöl mit alternativer Anbauweise

„Zwei Jahre, nachdem wir die alternativen Verfahren eingeführt hatten, konnten wir keine Ertragseinbußen feststellen“, sagt Hauptautor Dr. Kevin Darras von der Abteilung Agrarökologie der Universität Göttingen. „Die Gewinne waren aufgrund der reduzierten Düngemittelkosten sogar höher.“ Die mechanische Unkrautbeseitigung führte sogar zu einer erhöhten Tierartenvielfalt.

Die Versuchsflächen sollen weitere vier Jahre überwacht werden. Darras: „Bei Ölpalmen kann es Jahre dauern, bis sie eine Reaktion auf Veränderungen zeigen, daher müssen wir prüfen, ob sich dieser positive Trend fortsetzt.“ Künftig sollen außerdem Treibhausgasemissionen berücksichtigt und ökonomisch-ökologische Modelle angewendet werden, um Empfehlungen liefern zu können.

Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Frontiers in Forests and Global Change erschienen.