Das Parkbad Weende ist geöffnet: Saison-Start mit Kanu-Sprung vom „Fünfer“

Von: Stefan Rampfel

Tolles neues Spielgerät im Parkbad Weende, wo am Dienstag, 9. Mai, die Saisoneröffnung mit einem bunten Programm stattfand. © Stefan Rampfel

Im Weender Freibad in Göttingen läuft seit dem 9. Mai der Badebetrieb. Und in der Uni-Stadt die Tagung des Badewesens.

Göttingen – Bei bestem Wetter wurde am Dienstagvormittag nicht nur die Göttinger Freibadsaison offiziell eröffnet, sondern auch die bundesweite: Denn die Frühjahrstagungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer läuft derzeit in der Universitätsstadt. Viele der Mitglieder der beiden Gesellschaften waren im Weender Parkbad dabei.

Um 10.35 Uhr war es soweit: Zuvor gab es Grußworten von Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) und Andreas Gruber, Geschäftsführer der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH, sowie einer kurzen Talkrunde auch mit Ortsbürgermeister Hans-Albert Ludolph und Ursula Stolarski, Vorsitzende des 840 Mitglieder starken Fördervereins des Freibades Weende.

Saison-Eröffnung im Parkbad Weende: Kanu-Sprung vom „Fünfer“, Musik von Tammo Förster

Dann sprang Konrad Körner im Kajak vom 5-Meter-Brett und Maxi Roeder vom 10-Meter-Turm in das noch 14 Grad „warme“ Wasser. Begleitende Musik machte Tammo Förster aus Duderstadt, bekannt aus der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“.

Parkbad Weende: Saisoneröffnung 2023 mit einem Sprung von Maxi Roeder vom 10-Meter Brett. Mit dem Kajak sprang Konrad Körner vom „5er“. © Stefan Rampfel

Neben Mitgliedern des Weender Ortsrates und des städtischen Sportausschusses kamen viele Weender Bürgerinnen und Bürger zur Eröffnung, doch nur wenige trauten sich in das kalte Wasser. Die ersten waren Manuela Rehbein sowie Michael und Monika Kreitz aus Weende, die jedes Jahr am Eröffnungstag „anbaden“.

Parallel mit dem Weender Parkbad hat auch das Naturerlebnisbad Grone am Dienstag eröffnet. Das Freibad am Brauweg bleibt vorerst zu, es wird bis in den August hinein saniert. Kostenpunkt: rund sieben Millionen Euro.

Freibad-Saison in Göttingen ist eröffnet: Oberbürgermeisterin hofft auf einen warmen Sommer

„In normalen Jahren besuchen rund 200.000 Menschen unsere drei Göttinger Freibäder“, sagt Oberbürgermeisterin Broistedt. „Daher hoffe ich auch 2023 auf einen warmen Sommer.“ Sie lobte das Team um Schwimmmeisterin Heike Reinemann, die das Weender Parkbad in 700 Stunden für die Saison vorbereitet hat. Gleiches gilt für Schwimmmeister Rigobert Köhler samt Team vom Naturerlebnisbad Grone.

Nachdem städtische Pläne 2009 zunächst eine komplette Schließung des Weender Freibades vorsahen, konnte das mit dem Engagement der Weender Bürger und des Fördervereins verhindert werden. So wurde das einst herkömmliche Freibad zu einem Naturfreibad umgebaut und im Sommer 2018 unter dem Namen „Parkbad Weende“ eröffnet.

Göttinger „Parkbad Weende“: Naturfreibad ist mit seiner Bauweise bundesweit einzigartig

„Die gute Resonanz zeigt, dass die Weender an ihrem Parkbad hängen“, sagt Vereinsvorsitzende Ursula Stolarski. „Es liegt mitten in einem Park, der ganzjährig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet ist, und es bietet für alle Besucher ein vielfältiges Angebot.“

Nur zu den Öffnungszeiten des Freibades muss Eintritt bezahlt werden. Petra Broistedt ergänzte: „Viele Göttinger genießen den besonderen Flair dieses Freibades. Das Naturfreibad ist in der Bauweise ganz einmalig in Deutschland.“ Und: Erst Ende März wurde im Weender Parkbad mit dem großen Piratenschiff „Rocky“ eine neue Attraktion eingeweiht. Die Kosten beliefen sich auf 100.000 Euro.

Offiziell wurde die bundesweite Freibadsaison zwar am 9. Mai in Göttingen eröffnet, es gibt jedoch einige wenige Freibäder in Deutschland, die bereits im April, März oder sogar im Februar geöffnet haben. (Stefan Rampfel)