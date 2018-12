Parkhaus-Betreiber in Göttingen erhöhen die Preise

In drei Göttinger Parkhäusern wurde kräftig an der Preisschraube gedreht: Die Gebühren wurden teilweise um bis zu 40 Prozent angehoben. Vom Innenstadt-Verein Pro-City gibt es massive Kritik.

Deutlich teurer ist das Autoabstellen in den Parkhäusern Groner Tor und Hospitalstraße, die von den Stadtwerken betrieben werden: Sie waren bislang mit einem Euro pro Stunde vergleichsweise preiswert. Seit Anfang Dezember kostet die Stunde 1,40 Euro – 40 Prozent mehr als bisher. „Damit sind wir immer noch der günstigste Anbieter in Göttingen“, macht Claudia Weitemeyer, Pressesprecherin der Stadtwerke, deutlich. Der nächst teurere Anbieter ist nach ihren Angaben zehn Cent pro Stunde teurer. Auch die Dauerparkplätzen in besagten Stadtwerke-Parkhäusern wurden teurer: Er stieg von 75 auf 96 Euro pro Monat – ein Plus von 28 Prozent. Die Mieter dieser Plätze wurden vorab angeschrieben. Die Erhöhung trifft laut Pro-City viele, die in der Innenstadt arbeiten.

„Über die Preiserhöhungen haben sich bereits Kunden und Mitarbeiter bei unseren Mitgliedern beschwert“, schreiben Pro-City-Vorsitzende Susanne Heller und ihr Stellvertreter Robert Vogel in einem offenen Brief an die Göttinger Ratsmitglieder.

Die Stadtwerke sind aber mit der Erhöhung nicht allein: Laut Pro-City zog das Parkhaus im Einkaufszentrum Carré, das der Anbieter Apcoa betreibt, zum 5. Dezember nach und erhöhte den Tarif auf zwei Euro je Stunde für die ersten drei Stunden. Jede weitere Stunde kostet das Parken dort vier Euro. „Wir befinden uns in einer Aufwärtsspirale, die dringend gestoppt werden muss“, kommentieren Heller und Vogel die Entwicklung in der Uni-Stadt.

Außerdem ist es schwierig, bei den Stadtwerken überhaupt einen Dauerparkplatz zu bekommen. Aktuell stehen laut Homepage auf der geschlossenen Warteliste mehr als 50 Interessenten. In anderen Parkhäusern in der Innenstadt werden laut Pro-City erst gar keine Dauerparkplätze angeboten – Ausnahme ist das DB-Parkhaus am Göttinger Bahnhof.

„Der Unmut über die Parkplatzsituation ist also nachvollziehbar. Die Göttinger Innenstadt ist darauf angewiesen, für alle Besuchergruppen einigermaßen bequem erreichbar zu sein“, sagen Heller und Vogel.

Sie verweisen auf Senioren, die einen Arzt besuchen wollen, Mitarbeiter, die einen Job in der City haben sowie Bewohner aus der Innenstadt, die ebenfalls ihr Fahrzeug abstellen wollen.

Deshalb fordert Pro City: „Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Erreichbarkeit mit sämtlichen Verkehrsmitteln schnell und unkompliziert zu ermöglichen.“ Damit werde Göttingen seiner Stellung als Oberzentrum gerecht.

„Zurzeit genügt für viele der schlechte Ruf der Parkplatzsituation, um stattdessen in umliegende Städte zu fahren. Durch die Erhöhungen der Parkgebühren verstärkt sich dieser Eindruck noch. Es gibt zu wenig Parkplätze, die sehr teuer angeboten werden“, so Heller und Vogel abschließend.

Pro-City fordert zeitgemäßes Parkleitsystem und neues Parkhaus

Pro-City hat konkrete Forderungen, um die Parkplatz-Situation der in der Göttinger Innenstadt zu verbessern. Der Verein, die Interessenvertretung für die City-Kaufleute, spricht sich aus...

• für eine Einführung eines zeitgemäßen Parkleitsystems, inklusive mobiler Anzeige der freien Plätze;

• für die Modernisierung und den Ausbau bestehender Parkhäuser – beispielsweise am Groner Tor;

• für den Neubau eines zentralen Parkhauses, vorzugsweise als Tiefgarage, mit einem deutlichen Ausbau der Anzahl der vorhandenen Stellplätze, beispielsweise auf dem Albaniplatz;

• für den Erhalt der Parkschleifen und Straßenparkplätze, Prüfung der Umwandlung in Kurzzeitparkzonen (zum Beispiel maximal zwei Stunden), um vielen Besuchern zur Verfügung zu stehen;

• für die Bereitstellung von bezahlbaren Parkflächen in ausreichender Anzahl für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher der Göttinger Innenstadt. (bsc)