Parteitag in der Lokhalle: SPD will mit Rente und Bildung punkten

Inhaltliche Schwerpunkte

+ © Schröter Machte den Mitgliedern Mut für die anstehende Bundestagswahl: Bundestagsfraktionsvorsitzender Thomas Oppermann sprach beim SPD-Bezirksparteitag in der Göttinger Lokhalle. © Schröter

Göttingen. Auf die bevorstehende Bundestagswahl stimmten sich die Sozialdemokraten im Bezirk Hannover am Wochenende bei ihrem Parteitag in Göttingen ein. Die SPD will mit ihrer inhaltlichen Arbeit punkten.