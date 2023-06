Patiententag zum Thema Schmerz im Göttinger Uni-Klinikum

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Universitätsklinikum Göttingen: Dienstag ist Patiententag zum Thema Schmerz. © UMG

Viele Menschen leiden unter chronischen Schmerzen - auch in der Region Göttingen. Ein Patiententag zum Thema könnte wichtige Tipps liefern.

Göttingen – Mehrere Millionen Menschen in Deutschland sind von chronischen Schmerzen betroffen und dadurch in ihrem Lebensalltag erheblich eingeschränkt und belastet. Statistiken zeigen, dass die Hälfte aller Schmerzpatienten unzureichend behandelt wird. Am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ am Dienstag, 6. Juni, beteiligt sich der Bereich Schmerzmedizin der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

Vorträge über Behandlungsmöglichkeiten

Die UMG-Schmerz-Experten informieren zu chronischem Schmerz, über Krankheitsbilder sowie aktuelle und Behandlungsmöglichkeiten. In Kurzvorträgen referieren sie zu der Frage „Was ist chronischer Schmerz?“ und informieren über Behandlungsmöglichkeiten bei Migräne. Weitere Themen sind „Fibromyalgie – wenn der ganze Körper schmerzt“ und „Chronischen Rückenschmerz sinnvoll verstehen“.

Experten stehen für Gespräche bereit

Verschiedene Methoden der Behandlung von chronischen Schmerzen in der Schmerzmedizin der UMG werden vorgestellt. Patienten der Schmerz-Tagesklinik berichten über ihre Erfahrungen.

Danach stehen stehen die Schmerz-Experten der UMG für Fragen vor Ort Verfügung. Der Patiententag läuft von 17:15 bis 19:15 Uhr im Hörsaal 55 des Uni-Klinikums, Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen. Der Eintritt ist frei.