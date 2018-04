Patrick Sieghan wechselt im Sommer von Sülbeck zu Göttingen 05

Sülbeck/ Göttingen. Der designierte Landesliga-Aufsteiger Göttingen 05 macht sich fit für die Zukunft! In der vergangenen Woche traten Gerbi Kaplan und Philipp Käschel die Nachfolge des zurückgetretenen Trainers Oliver Gräbel an.

Das Duo soll den aktuellen Tabellenzweiten der Bezirksliga auch in der kommenden Serie trainieren. Am Montag folgte jetzt der erste Neuzugang.

Patrick Sieghan ist der neue Spieler, der aktuell beim Bezirksliga-Dritten FC Sülbeck/Immensen spielt. Im vergangenen Sommer wechselte der 27-Jährige vom Oberligisten Eintracht Northeim nach Sülbeck. In Northeim hatte Sieghan Differenzen mit dem damaligen Trainer Malte Froehlich. Für Eintracht Northeim erzielte der zentrale Mittelfeldspieler in 67 Oberliga-Spielen 17 Treffer.

Zuvor spielte Sieghan in der A- und B-Junioren-Bundesliga für Hannover 96. Insgesamt kam Sieghahn auf 49 Bundesliga-Spiele für 96. In Hannover spielte der Rechtsfuß unter anderem mit Gerbi Kaplan zusammen. Patrick Sieghan werde sportlich und menschlich eine Bereicherung für Göttingen 05 sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Schwarz-Gelben. Weil der ehemalige Oberligist Sieghan allerdings als „Sieghahn“ vermeldete, gab es im Netz reichlich Hohn und Spott. Patrick Sieghan solle vor dem Beflocken auf jeden Fall noch einmal das Trikot kontrollieren. Sicher ist sicher! (raw)