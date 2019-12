Gastspiel von Paul Panzer in Lokhalle: Reise durch die schwerste Zeit des Mannes

Paul Panzer: Der Comedian präsentierte in der Lokhalle in Göttingen sein aktuelles Programm „Midlife Crisis… willkommen auf der dunklen Seite“.

Gute Stimmung herrschte in der Göttinger Lokhalle, wo Comedian Dieter Tappert alias Paul Panzer sein neues Programm „Midlife Crisis… willkommen auf der dunklen Seite“ präsentierte.

Der Testosteronspiegel sinkt, die Muskeln werden schlaffer, die Kinder sind aus dem Haus: Für viele Männer beginnt mit der Midlife Crisis ein völlig neuer Lebensabschnitt.

So auch für Kultfigur Paul Panzer, der sein Publikum mitnimmt auf eine Reise durch seine schwerste Zeit. „Midlife Crisis ist wie Pubertät – nur ohne Happy End“, meint Panzer. Betroffene Männer zu erkennen, sei gar nicht schwer.

„Das beginnt ja schon bei der Optik“, sagt er. „Die meisten Männer fangen dann an, mit Strasssteinchen besetzte T-Shirts und Glitzerjeans zu tragen, kaufen Chucks oder färben sich ihre Schnurbärte pechschwarz.“ Um diesem Drang zu widerstehen, habe er inzwischen Squash, Golfspielen und Kite-Surfen ausprobiert.

Show dreht sich um Frau und Kinder

„Jeden Tag etwas Anderes“, sagt er. Natürlich habe er sich für jede Sportart das passende Equipment gekauft. „Das liegt jetzt als Sportartikelsammlung im Keller“, gesteht er. Letztendlich habe er nämlich immer feststellen müssen, dass diese Sportarten doch nichts für ihn sind.

Wie immer in seinen Shows geht es jedoch auch diesmal nicht nur um Paul, sondern auch um die Familie: seine Frau Hilde und seine inzwischen erwachsenen Kinder Bolle und Susaka.

Probleme mit pubertärer Tochter

„Für mich als Vater gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die eigene Tochter plötzlich nicht mehr auf meinem Rücken durch das Haus galoppiert, sondern lieber mit einem 20-jährigen, pubertären jungen Mann nach Hause kommt und plötzlich meint: Wir gehen dann mal nach oben“, sagt Panzer. „Da würde ich am liebsten direkt hinterher!“

Auch was seine Ehe betrifft, hat der Mann mit dem irrwitzigen Sprachfehler so seine Problemchen. „Sagen wir es einmal so: Das Schlafzimmer ist plötzlich ein ziemlich komischer Ort“, meint er. „Jetzt will ich früh schlafen, während Hilde wie eine Schleiereule bis tief in die Nacht neben mir im Bett sitzt und liest.“

Krise als kleine Schwester der Katastrophe

Der Begriff „Krise“ treffe diese Phase im Leben eines Mannes schon ganz gut. „Und eine Krise ist ja die kleine Schwester einer Katastrophe“, schiebt er hinterher. Dabei wäre ihm eine Katastrophe eigentlich lieber gewesen.

„Da kracht man einmal mit dem Kopf gegen den Bus und dann ist gut“, so Panzer. So eine Krise sei ja dann doch schon eher etwas Längerwährenderes.