Pauline Bremer: Frauenfußball-Hype darf nicht verebben

Von: Thomas Kopietz

Körperlich und dynamisch: Der Frauenfußball hat sich verändert. Pauline Bremer vom VfL Wolfsburg kann auch zufassen – hier bekommt das im Champions-League-Finale Mapi Leon vom FC Barcelona zu spüren. Bremer ist am kommenden Montag, 12. Juni, zu Gast bei einer Diskussionsrunde zum Thema Frauenfußball in Göttingen. © John Thys/AFP

Pauline Bremer aus Göttingen ist Fußball-Profi und spricht über den Boom im Frauen-Fußball.

Göttingen – Der Frauenfußball boomt seit der EM 2022 in England. Auch die Göttingerin Pauline Bremer registriert eine stärkere Aufmerksamkeit, wie sie im Interview sagt. Am Montag, 12. Juni, kommt Bremer um 20 Uhr ins Göttinger Literaturhaus, um über die Entwicklung im Frauenfußball zu sprechen. Es gibt noch Karten unter literarisches-zentrum-goettingen.de.

Der Frauenfußball ist im Aufwind. Der Katapult war die EM in England 2022. Ist das so, Frau Bremer?

Die EM hat einen Schub gegeben. Ein ganz wichtiger Faktor war, dass die deutsche Mannschaft so erfolgreich gespielt hat. Das hat eine große Aufmerksamkeit geschaffen. Viele Menschen haben die Spiele verfolgt. Das spürt man diesmal tatsächlich auch in den Bundesliga-Stadien, die weitaus besser gefüllt sind als in der Vorsaison 2021/22.

Und die Klubs besonders der Männer-Bundesliga-Vereine lassen die Frauen-Teams auch öfter in den großen Stadien spielen...

Das sind natürlich Zeichen. Tatsächlich locken unsere Spiele in den großen Stadien deutlich mehr Zuschauer an.

Die Zuschauer spüren: Der Frauenfußball ist authentisch, weniger theatralisch und näher am Fan als der Männer-Fußball. Ist das auch ein wichtiger Faktor für den Boom?

Ja, wir versuchen, das so zu vermitteln. Das fängt schon grundsätzlich damit an, dass wir den Sport größtenteils als Leidenschaft ausüben. In der Bundesliga haben wir viele Klubs, in denen die Spielerinnen zusätzlich einen Beruf haben oder studieren. Das ist der große Unterschied zum Männer-Profi-Fußball. Wir können unsere Leidenschaft vielleicht besser transportieren als manche Männerteams. Auch in den Stadien sind wir inzwischen näher dran an den Fans. Die Spiele haben eher einen familiären Charakter.

Wirkt der Frauenfußball auf den traditionellen Fan also offener und ehrlicher?

Das ist eine Rückmeldung, die auch wir von den Zuschauern bekommen. Es gibt viele, die sagen: Wir gucken uns das vom Sport her gern an, aber auch, weil uns der Charakter der Spielerinnen gefällt.

Sie haben 2012 das erste Spiel für Turbine Potsdam gemacht. Was hat sich seitdem aus Ihrer Sicht im Frauenfußball verändert?

Der Frauenfußball ist generell gewachsen, was Zuschauerzahlen und mediale Aufmerksamkeit betrifft. Er wird auch besser vermarktet. Auch die Nationalmannschaft genießt eine höhere Aufmerksamkeit. Die Bedingungen sind auch professioneller geworden.

2011 sprang der Funke bei der Heim-WM schon über – aber das Feuer für den Frauenfußball zündete hier nicht, warum war das jetzt 2022 anders?

2011 war es sicherlich auch dem frühen Ausscheiden der Deutschen Elf geschuldet, sonst wäre vielleicht ein stärkerer Boom entstanden. Erfolge der Nationalelf sind wichtig für die Beliebtheit des Frauenfußballs.

Sie haben in anderen Top-Ligen Europas gespielt – für Olympique Lyon in Frankreich und Manchester City in England. Was ist dort anders, besser als in Deutschland?

In England ist mit der EM eine Euphorie entstanden. Das war aber schon vorher zu spüren auch, weil dort die großen Klubs in den Frauenfußball investieren und ihn professionalisiert haben. Und: Die großen Namen der Klubs, die Begegnungen wie Chelsea gegen ManCity oder andere sind natürlich attraktiv und locken die fußballverrückten Engländer in die Stadien. Ihnen ist es gleich, ob es die Männer-, Frauen- oder Jugendmannschaft ist, die spielt, die Teams werden stets unterstützt. Der EM-Titel hat dann ein übriges getan, um den Fußball der Frauen weiter zu pushen – und nachhaltig zu etablieren.

Ist es also wichtig, dass sich die großen Klubs mit den großen Namen im Frauenfußball engagieren?

Das ist so. Das war auch beim DFB-Pokalfinale des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg deutlich zu spüren. Die Freiburger haben extrem viele Fans des Männer-Teams mitgebracht, die eine richtig gute Stimmung gemacht haben.

Stichwort Nachwuchs: Wo stehen wir im Vergleich zu Frankreich und England?

Jeder Verband hat seine eigenen Strukturen. In den U-Nationalmannschaften waren Deutschland, Frankreich, England und Spanien immer vorn mit dabei. Das sind die Länder, in denen herausragende Jugendarbeit gemacht wurde und wird.

Ist Ihr Weg, heute ein außergewöhnlicher? Sie haben bei der SVG Göttingen gespielt, sind erst mit 16 zu Turbine Potsdam gegangen...

Das ist eher spät gewesen. Ich habe auch erst mit neun mit dem Fußball angefangen. Ich wollte damals erst die 10. Klasse in Göttingen beenden, um auf die Oberstufe in Potsdam gehen zu können. Ich bin also quasi Quereinsteigerin, die meisten gehen dort mit 13 ins Internat. Dann aber bin ich früh ins Ausland gegangen.

Zu Olympique Lyon, einem großen Klub in Europa...

Ja, ich war gerade 19 und es hat in dem Moment gepasst. Ich habe es aber nicht als so früh empfunden, andere in meinem Alter gingen nach dem Abi auch ein Jahr ins Ausland.

Sie haben am Montag, 12. Juni, endlich mal wieder ein Heimspiel: Im Literaturhaus Göttingen als Stargast zum Thema eines neuen Buches: ‘Der Fußball der Zukunft – wie Frauen den Sport revolutionieren‘. Ist das zu hoch gegriffen?

Kommt darauf an, was man damit erreichen möchte. Wir als Spielerinnen pushen ja auch immer, dass sich unser Sport weiter entwickelt, dass die Bedingungen besser, professioneller werden. Wir sind auf einem guten Weg. Man muss nur schauen, dass der Aufschwung nachhaltig ist, ein Hype nicht verebbt. Das Potenzial im Frauenfußball ist vorhanden. Man sollte nur Frauen- und Männerfußball nicht immer direkt vergleichen. Der Frauenfußball muss seinen eigenen Weg finden und sich nicht immer und so stark am Männerfußball orientieren. (Thomas Kopietz)