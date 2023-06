Mit digitaler Hilfe das Lager Friedland erkunden

Von: Thomas Kopietz

Grenzdurchgangslager Friedland: Ein wichtiger Ort in der Erstaufnahmeeinrichtung ist das Lagerdenkmal mit der Glocke. Archiv © Thomas Kopietz

Das Grenzdurchgangslager Friedland ist berühmt. Jetzt können Besucher und Bewohner das Areal mit Hilfe einer App leicht erkunden

Friedland – Unterstützung beim Kennenlernen des Lagers Friedland finden jetzt Besucher und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung: digitale Angebote wie eine App und Stelen mit QR-Code machen das möglich. Alles kann an diesem Wochenende ausgiebig getestet werden.

Was hat es mit der Friedlandglocke, der steinernen Statue eines Soldaten oder dem zentralen Brunnen vor der Nissenhütte eigentlich auf sich? In und um das Grenzdurchgangslager Friedland gibt es viele Orte, die eng mit Geschichte und Gegenwart des Flüchtlingslagers verknüpft sind. Jetzt helfen bei der Erkundung und Information digitale Angebote.

Mehrsprachige Internetseite zeigt 18 digitale Spots

Über die mehrsprachige Webseite www.friedland-in-sight.de können nun 18 digitale „Spots“ auf einer spielerisch gestalteten Karte erkundet werden. Per Mausklick lassen sich Informationen in Form von Texten, Fotos oder Videos abrufen. Die ausgewählten Spots sind vor Ort mit Stelen gekennzeichnet, an denen ein QR-Code mit einem Link zu weiteren Infos angebracht ist.

Auch eine App bietet Weg und Infos zu ausgewählten Orte

Ausgewählte Spots bilden auch das Herz der neuen App „FRIEDLAND in_motion“, die ab sofort in den gängigen App Stores zum Download bereitsteht. Mit ihr können Besucher vor Ort einen individuellen Rundgang entlang der Spots unternehmen. Für die kostenfreie Nutzung ist ein Aktivierungscode am Empfang des Museums erhältlich. Für Besuche an Schließtagen kann die Buchung inklusive Code auch per E-Mail an bildung@museum-friedland.de angefragt werden.

Testen am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni

Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni, lädt das Museum Friedland alle interessierten Gäste zum ausführlichen Entdecken und Testen der neuen App ein. Am Samstag und Sonntag stehen dafür zwischen 11 und 17 Uhr geschulte Guides bereit, die bei den ersten Schritten technisch behilflich sein werden. Im Anschluss haben die Nutzer: auch kostenfreien Zutritt zur Ausstellung.

„Das neue Angebot mit Webseite und App ist eine wichtige digitale Erweiterung unseres bisherigen Bildungsangebots um ein bewegungsaktives, auf Selbsterkundung basierendes Format, das die Umgebung des Museums einbezieht“, betont Bildungsreferentin Angela Steinhardt.

Die Macher denken auch Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes

Dabei denken die Macher auch an die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichung: Die App gibt es nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Russisch und Arabisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Außerdem sind ab sofort auch ein attraktives Puzzle sowie ein Memo-Spiel mit Motiven der digitalen Karte im Museumsshop erhältlich, die von der Gemeinde Friedland gefördert wurden.

Ausgezeichnetes, junges Unternehmen aus Kiel setzte alles technisch um

Die technische Umsetzung von Website und App lag in den Händen des mehrfach ausgezeichneten Kieler Startup-Unternehmens Off The Beaten Track, das auf Video- und Handyspiele spezialisiert ist.

Geld für das Projekt gab es aus dem Programm „dive in“ für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes und mit 173 000 Euro gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm Neutstart Kultur. Auch die Gemeinde Friedland hat sich an den Gesamtkosten von 195000 Euro beteiligt. (Thomas Kopietz)