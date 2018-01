Mann sprang aus dem Fenster: Feuer in Göttinger Wohnanlage fordert sieben Verletzte

Großeinsatz für Feuerwehr

+ © Rampfel Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Feuer in einem Wohnkomplex an der Groner Landstraße forderte am Freitag sieben Verletzte, zwei davon schwer. © Rampfel

Göttingen. Sieben Verletzte forderte am Freitag in den Abendstunden ein Feuer in einem Hausflur einer Wohnanlage an der Groner Landstraße in Göttingen.