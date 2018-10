Personal fehlt auf der Kinder-Intensivstation der Göttinger Uni-Medizin

Göttingen. Beschäftigte der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) bemängeln die schlechte Personalsituation im Pflegedienst auf der Kinder-Intensivstation.

Der Vorstand und die Pflegedirektorin Helle Dokken bestätigen den Pfleger-Engpass. „Die Besetzungssituation ist angespannt und unzureichend“, stellen Vorstand Krankenversorgung, Pflegedirektion und Personalrat gemeinsam fest.

Die Kinder-Intensivstation hat 20 Plätze, davon sind zehn Plätze für die Kinder-Intensivmedizin und zehn Betten in der Neonatologie, der Frühgeborenenstation. 2017 wurden in beiden Intensiv-Bereichen der Uni-Medizin 1022 junge Patienten versorgt. Bis Ende September 2018 waren es 740 Mädchen und Jungen.

+ Probleme wie überall: Die personelle Situation in der Pflege der Universitätsmedizin Göttingen: ist angespannt. Vorstand und Pflegedirektion wissen darum. Mitarbeiter und Gewerkschaften fordern Verbesserungen mit dem Ziel Entlastung. © Thomas Kopietz Hintergrund für die UMG-Stellungnahme ist eine Anfrage unserer Zeitung nach der Berichterstattung über die schwierige Lage an der Kinder-Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), wo Betten zeitweise wegen Pflegermangel nicht belegt werden können. Die Situation an der UMG sei aber noch nicht in einem vergleichbar kritischen Zustand wie an der MHH, hieß es. „Aus dieser Aussage über die UMG ist leider der Eindruck entstanden, hier gebe es keine Engpässe in der pflegerischen Versorgung im kinderintensivmedizinischen Bereich. Dieser Eindruck trifft so nicht zu.“

Pflegedirektorin Helle Dokken: „Natürlich haben auch wir an der UMG einen Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal, insbesondere in der Kinderkrankenpflege. Der UMG-Personalrat sieht „erheblichen Handlungsbedarf bei der Personalausstattung“ der Kinder-Intensivmedizin: „Überstunden der Pflegekräfte und eine häufig unterbesetzte Station sind bereits Arbeitsalltag. Die Arbeitsbedingungen sind für die Pflegekräfte unzumutbar“, sagt Personalratsvorsitzende Erdmuthe Bach-Reinert.

Uni-Klinik: Pfleger sollen entlastet werden

Die Pflegedirektorin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Helle Dokken, ist alles andere als untätig, um die Arbeitssituation der Pfleger zu verbessern. Sie hat eine Umfrage unter den Pflegekräften in Auftrag gegeben.

Ein Ergebnis, dass nun in Gruppen bearbeitet und umgesetzt werden soll: Für die Mitarbeiter steht die Schichtbesetzung mit „ausreichend qualifiziertem Personal“ ganz oben auf der Prioritätenliste.

Vorderes Ziel ist die Verbesserung der Situation. So soll auch neues Personal angeworben werden sowie vorhandenes Pflegepersonal entlastet und an der UMG gehalten werden. Das hatte Pflegedirektorin Helle Dokken bereits kürzlich in einem Interview mit unserer Zeitung betont. Sie sagte auch, dass ab 2019 gut ausgebildete Fachkräfte aus dem indonesischen Raum in der Uni-Klinik arbeiten, dort Personallücken stopfen und die Pfleger entlasten sollen.

Der Pflegenotstand in der Kinder-Intensivmedizin jedenfalls sei ein bundesweites Problem. Grund seien insbesondere auch die Vorgaben beim Stellenschlüssel, die die Betreuungssituation in der Kinderintensivmedizin verändert haben. „Geänderte Vorgaben zur Berechnung des Stellenschlüssels für Pflegekräfte in der Neonatologie werden die Situation zudem noch verschärfen“, heißt es.

Personalratsvorsitzende Erdmuthe Bach-Reinert ergänzt: „Umfangreiche Bettenschließungen konnten im Interesse der kleinen Patienten und deren Eltern bislang noch vermieden werden.“ Das sei vor allem eine Leistung der Pflegekräfte vor Ort, die mit „ihrem großen persönlichen Einsatz“ die Versorgung aufrecht erhalten. „Die damit verbundene dauerhafte Überlastung gefährdet jedoch die Gesundheit der Pflegekräfte und ist nicht verantwortbar.“ Daher sei es nur eine Frage der Zeit, wann auch an der UMG Betten nicht mehr zur Verfügung stünden.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Personalsituation an der Uni-Klinik. „Gerade die Pflegefachpersonen der Kinderintensivstation arbeiten seit Jahren oft weit über dem Eigentlich-Noch-Möglichen und bis zur Erschöpfung“, sagt Marika Küchler, Sprecherin der Verdi-Betriebsgruppe und selbst Krankenschwester. So seien dort „etliche Stellen“ auf der Kinderintensivstation dauerhaft nicht besetzt. Verdi fordert seit Jahren angemessene gesetzliche Personalvorgaben.

Pflegedirektorin Dokken weiß um die Problematik. Zu ihrem Amtsantritt vor einigen Monaten kündigte sie an, ein wichtiges Ziel für sie sei es, die über das Maß belasteten Pflegekräfte zu entlasten. So wird auch in die Gesunderaltung des Personals im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements investiert.

Entlastung könne laut Dokken auch der Einsatz von Maschinen, wie beim Betten und Heben von schweren Patienten, sorgen.

Kommentar: Politik muss Rad drehen

Thomas Kopietz zum Mangel in der Pflege

Das wäre eine Sensation in der Krankenhauslandschaft gewesen, wenn in der Göttinger Uni-Klinik kein Mangel an Pflegern herrschen würde. Direktorin Helle Dokken jedenfalls hat zu ihrem Start im Mai offen darüber gesprochen und sich Ziele gesteckt: Die Absolventen der eigenen Schule sollen in der Uni-Klinik gehalten werden, das überlastete Personal so entlastet und zudem besser bezahlt werden. Über diese Notwendigkeit ist man sich einig: von Mitarbeitern über Gewerkschaftler bis zu Leitenden. Das ist schon die Basis, um die sich zuspitzende Situation in den Griff zu bekommen. Gelingen wird das aber nur, wenn die Politik das große Rad dreht, die Rahmenbedingungen wie Stellenschlüssel, Vergütung und rechtliche Barrieren in der Pflege verändert.

Mehr noch: Das Gesundheitssystem muss umgekrempelt werden, eine Bezahlung der Qualität statt der Fallpauschalen her. Die zu Wirtschaftsunternehmen mutierten Kliniken könnten dann wieder das Personal aufstocken. Bei Pflegern und Ärzten ist das dringend erforderlich.