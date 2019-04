Pferdeshow Cavalluna gastiert im Mai in Göttingen

Die Pferdeshow „Cavalluna – Welt der Fantasie“ macht im Mai in der Göttinger Lokhalle Halt. Die HNA verlost dafür fünf Mal zwei Karten.

Die Show reist derzeit mit neuem Programm durch Deutschland und Europa. In Göttingen gibt es am Samstag, 4. Mai, zwei Shows um 15 Uhr und 20 Uhr. Am Sonntag, 5. Mai, beginnen zwei Aufführungen um 14 Uhr und 18.30 Uhr.

Die Vorstellung mit insgesamt 57 Pferden verspricht eine Symbiose aus melancholisch-schönen Momenten, rasanter Action, Comedy-Nummern, eleganten Dressurdarbietungen, einzigartigen Kostümen und abgestimmten Lichtkompositionen.

Mit dem Kreativteam um den Emmy-nominierten Kreativ-Direktor Klaus Hillebrecht, Pferdeexpertin Kenzie Dysli, Kostümbildnerin Martina Kanehl und Lichtdesigner Jens Probst ist die Show hochkarätig besetzt.

Die Geschichte: Der junge Tahin entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der seine Wünsche und Träume wahr werden. Doch als er der schönen Naia begegnet, steht ihm eine Herausforderung bevor: Er muss lernen, auf das Schicksal und sich zu vertrauen. Nur so kann es Tahin gelingen, sein Glück zu finden.

HNA-Leser können Tickets am Glückstelefon gewinnen

Wir verlosen für die Cavalluna-Show in Göttingen am Sonntag, 5. Mai, um 18.30 Uhr 5x2 Karten. Wer Eintrittskarten gewinnen möchte, kann am heutigen Dienstag, 30. April, das HNA-Glückstelefon anrufen und das Lösungswort „Cavalluna“ nennen. Die Glückstelefon-Nummer lautet 0 13 79 / 69 96 60. Gewinner können ihre Tickets ab 17.30 Uhr an der Tageskasse abholen.

Info: Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter ist die Telemedia interactive GmbH. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Karten an der Tageskasse hinterlegt. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufer unter www.hna.de/ueber-uns/datenschutz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch wer nicht am HNA-Glückstelefon gewinnt, kann mit dabei sein: Informationen und Tickets zur Show gibt es im Internet unter www.cavalluna.com oder unter der Rufnummer 0 18 06/ 73 33 33. Der Anruf kostet 20 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Eintrittskarten gibt es ab 39,90 Euro zuzüglich Gebühren.