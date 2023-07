Pferdewallfahrt im Eichsfeld: Segen für 140 Huftiere

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Pferdewallfahrt in Etzelsbach: Insgesamt 140 Huftiere wurden in diesem Jahr gesegnet. Die Pferdewallfahrt begann im 17. Jahrhundert. © Gregor Mühlhaus

Zu den besonderen Ereignissen im Eichsfeld gehört die Pferdewallfahrt nach Etzelsbach. Dort werden die Huftiere gesegnet.

Etzelsbach – Zur Pferdewallfahrt nach Etzelsbach im Eichsfeld waren am Sonntag 2000 Pilger gekommen. Viele von ihnen hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden mit ihren Pferden samt Gespannen auf den Weg gemacht.

Das Festhochamt zur Pferdewallfahrt hielt der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke. Nach dem Gottesdienst segnete er die knapp 150 Pferde, die von ihren Haltern um die Marienkapelle geführt wurden.

Kleine Kirche im Eichsfeld

Seit 350 Jahren pilgern Menschen zur kleinen Kirche im Eichsfeld und halten Wallfahrten. So brachten bereits im 17. Jahrhundert Bauern nach einer schweren Pferdepest ihre Pferde nach Etzelsbach, um sie segnen zu lassen und für das Wohl von Mensch und Tier zu beten.

Die Wallfahrtskapelle Etzelsbach ist auch eng mit dem früheren Papst Benedikt XVI. verbunden. Er hatte den Ort im September 2011 besucht. Im Obereichsfeld feierte der damalige Papst eine Freiluftmesse mit 90.000 Gläubigen, die vielen Christen immer noch gut im Gedächtnis ist

Früherer Papst war in Etzelsbach

„Er hat nicht nur die Katholiken, sondern alle Christen in der Diaspora Ostdeutschlands in ihrem Glauben bestärkt“, sagte der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr. Der emeritierte Papst war am Silvestertag 2022 im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Noch heute erinnern sich die Gläubigen im Eichsfeld und darüber hinaus an den Besuch in Etzelsbach vor zwölf Jahren. Das Ereignis hatte das Interesse an dieser hügeligen, mit kleinen Fachwerkhäusern durchzogenen katholischen Enklave, die einst von der innerdeutschen Grenze durchzogen war, wiederbelebt. Es ist eine der größten Regionen in Ostdeutschland, die mehrheitlich von Katholiken bewohnt wird.

Katholische Enklave

Entstanden ist dieser Sonderfall vor mehreren Jahrhunderten, als die Region zum Fürstbistum Mainz gehörte. Trotz zweier Diktaturen und einer überwiegend konfessionslosen Bevölkerung in den neuen Bundesländern hielt sich die katholische Enklave über die Jahrhunderte. Noch heute befinden sich elf Wallfahrtsorte im Eichsfeld, die Anzugspunkt vieler Gläubiger sind.

Vor allem die Zahl der Touristen ist nach dem Papstbesuch gestiegen. Allerdings ist für viele Verantwortliche die Wallfahrtsorte im Eichsfeld, vor allem die idyllische Etzelsbach-Kapelle mit dem Lindenhain, sollten Orte der Ruhe und Andacht bleiben. Da sind sich der Touristikverband und auch das Bistum Erfurt einig. Weitere Informationen gibt es hier. (Gregor Mühlhaus/Bernd Schlegel)