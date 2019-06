Göttinger PFH: Teilstipendien für ASC-Mitglieder

Zusammen am Ball für Spitzen- und Breitensportler: Prof. Dr. Bernt Sierke (links) und Jörg Schnitzerling.

Göttingen – Der ASC 46 Göttingen und die PFH Private Hochschule Göttingen arbeiten ab sofort noch enger zusammen. Das haben der ASC-Vorstandvorsitzende Jörg Schnitzerling und Prof. Dr. Bernt Sierke, geschäftsführender Gesellschafter der PFH-Trägergesellschaft, beschlossen.

ASC-Mitglieder können nach Angaben der PFH exklusiven Bonus auf die Studiengebühren im Fernstudium erhalten. Das gelte auch für Freiwilligendienstleistende, die der ASC betreut.

Bereits seit 2006 kooperieren ASC und PFH. So fördert die Hochschule die Topteams des Vereins im Damen- und Herrenbasketball, die beide in der Regionalliga spielen. „Wir sind sehr gerne Trikotsponsor der ASC-Basketballer und setzen dieses Engagement auch weiter fort. Zusätzlich nehmen wir nun die Breitensportler in den Blick. Ab sofort soll jedes Vereinsmitglied von unserer Zusammenarbeit profitieren können“, erläutert Sierke.

Auch Schnitzerling ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Gemeinsam bieten wir jungen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, nicht nur sportliche, sondern auch berufliche Perspektiven zu entwickeln.“

Im Rahmen der Kooperation erhalten Mitglieder und Freiwilligendienstleistende des ASC ein Teilstipendium auf die Studiengebühren des PFH-Fernstudiums, das Studiengänge für BWL, Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsrecht umfasst.

Neben dem neuen Angebot für die ASC-Freizeitsportler führt die PFH auch ihr Leistungssportprogramm für Profis aller Vereine fort. Sie können Voll- oder Teilstipendien für ein Fernstudium erhalten und so schon während ihrer aktiven Karriere für eine spätere berufliche Zukunft vorsorgen. ana

