Göttinger Pflegedienst „Kimbu“: Pflege schwerstkranker Kinder seit 25 Jahren

Der ambulante Pflegedienst „Kimbu“ in Göttingen kümmert sich seit 25 Jahren um schwerstkranke Kinder. Fremdbestimmte Finanzsorgen gehören zum Alltag.

Göttingen – Es ist eine segensbringende Erfolgsgeschichte: Seit 25 Jahren versorgt der ambulante Pflegedienst Kimbu schwerkranke Kinder von Göttingen aus – und bis zu 60 Kilometer im Umland.

Unzähligen Kindern, aber auch den Eltern verschafften die Kimbu-Pflegerinnen so bereits große Erleichterungen und vor allem stundenweise ein Stück Alltag während der Daueranspannung. Am Freitag feiert Kimbu mit Weggefährten und Mitarbeiterinnen das Jubiläum.

Bevor die Zuhause-Betreuung und -Versorgung schwerstkranker Kinder und Jugendlicher durch die Kimbu-Pflegerinnen am 1. Februar 1998 beginnen konnte, waren intensive Vorarbeiten möglich. Die Basis für Kimbu bildete der Verein Elternhilfe, der das spendenfinanzierte Elternhaus für das krebskranke Kind in Göttingen aufgebaut hat und betreibt.

Der Vorstand Elternhilfe um Otfried Gericke hatte schon 1992 das Projekt „Externe Schwester“ gestartet. Pfleger der Kinderkrebsstation der Uni-Medizin Göttingen (UMG) fuhren zu Kontrollen und zur Unterstützung der Familien von zuvor stationären Patienten, auch, um ihnen die Fahrten nach Göttingen zu ersparen.

Daraus wuchs im Januar 1996 der Verein „Kimbu – Häusliche Kinderkrankenpflege Göttingen“, der die Organisation und Abläufe zu verbesserte.

Es sollten aber noch zwei Jahre vergehen, bis die Versorgung durchstarten konnte. Denn laut der Kimbu-Verantwortlichen stand der damalige Leiter der Uni-Kinderklinik dem Projekt skeptisch gegenüber. Also musste gar eine Studie her, um den Betreuungsbedarf nachzuweisen.

Der war damals groß. „Und einen starken Bedarf gibt es auch heute noch“, sagt Nicole Seidel, die sich seit zehn Jahren im Vorstand ehrenamtlich engagiert, in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen mit Problemen erlebt hat, wie Seidel sagt. „Wir brauchten immer wieder die Unterstützung von Fördern, damit die Unterstützung für die Kinder weitergehen konnte.“

Ein Problem zieht sich durch die KIMBU-Historie: die Finanzierung. Auslöser dafür waren oft die Krankenkassen, die die Versorgung schwerstkranker Kinder nicht entsprechend honorieren wollten. Verhandlungen wurden oft zur Hängepartie – zu Lasten von Kimbu und der betroffenen Kinder.

Im ersten Jahr übernahmen die Kassen nur 17 Prozent der Ausgaben. So sprangen Organisationen wie die José-Carreras-Stiftung und die Elternhilfe sowie Spender ein, stopften die Löcher. Die entstanden auch, weil der Kimbu-Qualitätsstandart nicht entsprechend vergütet wurde.

Zeitweise drohte so auch eine Enschränkung der Leistungen, weil die harten Vergütungsverhandlungen ergebnislos verliefen. Aktuell ist die Lage gut: „Wir haben zurzeit auskömmliche Vergütungsregelungen mit den Kassen“, betont Seidel.

Weiterer Unsicherheitsfaktor ist der Mangel an Pflegepersonal. Gab es noch vor acht Jahren genügend Mitarbeiterinnen – damals waren 100 Pflegerinnen in den blauen Kimbu-Autos unterwegs – sind es aktuell etwa 60, die im Durchschnitt 30 junge Patienten zu Hause versorgen.

Während der Pandemie waren es nur etwa 50. „Das ist eine Folge des Fachkräftemangels in der Pflege, der auch uns trifft“, sagt Seidel. So könnten manche Betreuungen, die notwendig wären, nicht geleistet werden.

Problematisch dürfte auch die generalisierte Ausbildung im Pflegebereich sein. „Direkt nach der Ausbildung ist es fast unmöglich für die Absolventen sofort bei uns einzusteigen, sie müssen zuerst ins Krankenhaus. Aber wir qualifizieren Mitarbeiterinnen im Bereich der Kinderintensivpflege stetig weiter“, sagt Seidel.

Das ist nötig, denn die Anforderungen sind hoch, die Fälle oft anspruchsvoll, die Krankheiten schwer. Die Intensivpflege gehört seit 2002 zum KIMBU-Repertoire. Auch die künstliche Beatmung wird von Mitarbeiterinnen betreut. „Die Kinder können zu Hause leben, die Familie hat während der Betreuungszeit dann auch einmal Zeit für ein gemeinsames Essen, das ist wichtig“, schildert Nicole Seidel.

Sie übrigens macht die ehrenamtliche Arbeit auch, weil sie persönlich erfahren hat, was die Betreuung schwerkranker Kinder durch Fachpersonal wert ist: Eine Tochter der Familie wurde nach einem Unfall betreut. „Die meisten, die bei uns ehrenamtlich arbeiten, haben diesen persönlichen, emotionalen Bezug“, sagt Seidel, die sich aber weitere, durchaus auch jüngere, Unterstützer wünscht, die nicht aufgrund eigener Erfahrungen motiviert worden sind.

Aus KIMBU wurde 2007 eine gemeinnützige GmbH. Die GmbH organisiert die Pflegeeinsätze. Der Verein sorgt für die finanzielle Absicherung. Aktuell leitet Barbara Möllmann die gGmbH, Angelika Gotthardt ist die Verwaltungsleiterin. „Wir haben ein stabiles und festes Konstrukt“, bilanziert Nicole Seidel.

KIMBU versorgt mit 60 Mitarbeiterinnen wischen Bad Gandersheim und Kassel sowie Nordhausen und Uslar dauerhaft 30 schwer erkrankte Kinder und Jugendliche – einige von ihnen rund um die Uhr. Die Versorgung zu Hause ermöglicht ihnen eine frühere Krankenhaus-Entlassung oder erspart ihnen diesen.

Die Erkrankungen der Kinder sind vielschichtig: Neurologische-und Stoffwechsel-Erkrankungen, Schwerstmehrfachbehinderungen, Frühgeborene, Krebs. Bei Kindern mit Krebs fährt Kimbu in Therapiepausen zur Versorgung nach Hause. Kindern und Eltern bleiben so Fahrten in die Uni-Kinderklinik erspart. KIMBU und der Förderverein sind auf Spenden angewiesen.

