Das "Pinguin-Bad" in Göttingen steht auch nach 20 Jahren noch gut da

Göttingen. Das Badeparadies Eiswiese wird 20 Jahre alt. Wir blicken zurück auf die Diskussionen um den Bau und Klasse-Besucherzahlen. Die Gäste kommen aus der gesamten Region.

Der Pinguin und sein Bad sind 20 Jahre alt. Kaum zu glauben: Das Badeparadies Eiswiese wurde 1998 eingeweiht. Seitdem wurde nachgebessert und angebaut, aber die Grundidee ist geblieben. Und es ist beliebt, wie der Geschäftsführer des Betreibers Göttinger Sport- und Freizeit GmbH, Alexander Frey sagt.

Heftige Diskussionen um Stadtbad

Frey kennt die „Eiswiese“, wie das Bad im Volksmund seit der Entstehung heißt, und er erinnert sich an die heftigen und kontroversen Diskussionen, die sich die Stadtverantwortlichen gefallen lassen mussten.

+ Badeparadies Eiswiese: der Sauna-Außenbereich. Die städtische Betreibergesellschaft Göttinger Sport und Freizeit GmbH investiert 2019 in eine Komplettsanierung des Sauna-Inneren rund 1,9 Millionen Euro. Foto: Christiane Geier

Traditionalisten hingen am Stadtbad, auf dem heutigen Robert-Gernhard-Platz, am Einkaufszentrum Carré und Waageplatz. Das war marode, verströmte eine nüchtern-öde Stimmung und bot laut Frey „seltsame“ Öffnungszeiten: „Wenn die Leute Zeit hatten, war geschlossen, am Samstagnachmittag oder auch am Sonntag ab 13 Uhr. „Das könnten wir uns heute nicht mehr leisten.“ Am Wochenende ist das Badeparadies oft voll.

Zurück in die 90er-Jahre: Nach Dauerprotesten, unter anderem von Bewohnern aus der Südstadt, die ein Verkehrschaos fürchteten, fiel im Rat 1994 die Entscheidung.

Eröffnung 24. September 1998

Alternativen waren: 1. Sanierung des Stadtbades, 2. Erhalt Stadtbad und Freizeitbadbau, 3. Neubau Kombi-Bad Eiswiese. Das Ergebnis ist bekannt: Nach viereinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit wurde das Badeparadies Eiswiese am 24. September 1998 eröffnet. 25 Millionen Mark kostete die Realisierung. Geld, das nach Ansicht Freys aber nicht in den Becken versenkt wurde, sondern, eine Investition, die sich voll gelohnt hat.

Eiswiese: 672.000 Besucher

Jährlich passieren bis zu 672 000 Besucher – im Rekordjahr 2017 – die Drehkreuze der Bade- und Saunalandschaft. Auf 650 000 Besucher hat sich die Zahl im Durchschnitt eingependelt, zwischen 90 000 und 100 000 davon schwitzen in der Sauna.

Zahlen, die laut Alexander Frey für sich sprechen. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Bad für 350 000 Jahresgäste konzipiert wurde. 350 000 – das ist eine Zahl, die wir zum Glück nie erreicht haben“, schmunzelt Frey. Denn schon im ersten Jahr kamen mehr als 400 000 Besucher.

„Vor Eröffnung konnten sich viele in der Stadt nicht vorstellen, dass 1000 Menschen täglich kommen“, blickt der Geschäftsführer zurück. In den vergangenen Jahren waren es im Schnitt 1800 pro Tag. Das sei auch die Grenze des Machbaren, findet der Chef der Betreibergesellschaft.

Besucher kommen aus weitem Einzugsgebiet

Dem Badeparadies sind also Grenzen gesetzt, auch räumlich. Das zu kleine Foyer, aber auch Umkleiden und Duschen sind nicht beliebig erweiterbar. Die Gäste hätten sich damit arrangiert, auch, weil die Eiswiese viel bietet, laut Frey eine „Eierlegende Wollmilchsau unter den Bädern in der Region“ war und ist. „So viel bietet keiner der Konkurrenten, auch Kassel nicht“, sagt der GöSF-Geschäftsführer mit ein wenig Stolz.

+ Lokhalle, Kaufpark und Eiswiese werden 20: Auftakt der Feiern in der Lokhalle mit (von links) Rolf-Georg Köhler, Andreas Gruber, Ursula Haufe, Alexander Frey und Friedrich Rolff. Foto: Thomas Kopietz

Deshalb kommen die Besucher aus einem weiten Einzugsgebiet, das bis Ostwestfalen, Thüringen und Nordhessen wie Kassel und Witzenhausen reicht.

Bad steht gut da

Bemerkenswert für Frey ist auch, dass die Eiswiese nach 20 Jahren gut da steht. „Das ist ein Alter, in dem andere Bäder grundsaniert werden müssen.“ Saniert, repariert wird in der Eiswiese ständig, etwa 800 000 Euro fließen jährlich in die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen.

Stetig erweitert

Der Betreiber, also die Stadt mit ihrer Gesellschaft GöSF, hat zudem stetig in Erweiterungen investiert: Spielgeräte, Rutschen, ein Sportbad für Schulen, Kurse sowie Vereinstraining und – Wettkämpfe. Zuletzt kam 2014 das 1,5 Millionen Euro teure Bewegungsbad dazu. Kleine unrentable Becken dieser Art wurden deshalb in der Stadt geschlossen. „Die Konzentration war aus Kostengründen notwendig“, sagt Frey. Heute redet keiner mehr darüber, ebenso wenig wie über den Sinn oder Unsinn des Badeparadieses.

Viele Gäste aus der Umgebung

„Es ist für die meisten Göttinger und Gäste aus der Umgebung unvorstellbar, dass es die Eiswiese nicht geben könnte“, sagt Frey, der den mutigen Politikern von einst dankbar für die Unterstützung des Projektes ist. „Die Kritiker sind schnell verstummt.“

Alles neu in der Sauna

Und wie geht es weiter? „Baulich sind uns Grenzen gesetzt – wir können praktisch nicht wachsen“, sagt Frey, der damit auch alle Gartenbesitzer der umliegenden Anlagen beruhigt, die einen Bad-Ausbau zu ihren Lasten fürchten. Im Innenleben aber wird sich viel tun: 2019 wird die Saunalandschaft entkernt und komplett neu aufgebaut. „Man muss etwas tun“, sagt Alexander Frey, der nur zu gut weiß, dass auch immer wieder neue Stammgäste angelockt werden müssen – trotz aktuell starker Zahlen. (tko)