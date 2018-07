Piper will stressfreie Saison für die SG Lenglern

Göttingen. An die vergangene Saison denken sie bei der SG Lenglern nur ungern zurück. Erst nach einem starken Endspurt, der auch einige Nerven kostete, wurde der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 4 geschafft.

In der kommenden Spielzeit soll dies besser werden. „Ich möchte eine stressfreie Saison“, sagt Teammanager Steve Piper.

Garant dafür soll nicht zuletzt der neue Trainer werden. Ercan Beyazit ist nach fünf Jahren beim TSV Seulingen in den Göttinger Nordwesten gewechselt. „Seulingen hat sich ja mit Landolfshausen neu aufgestellt, da passte der Wechsel“, erklärt Beyazit (43), der am vergangenen Montag aus dem Urlaub und erstmal nur elf Mann aus dem 23-Mann-Kader im Training hatte. „Die ersten zwei Wochen dienen dem Kennenlernen. Ich muss erstmal die Stärken und Schwächen ausloten.“

Obwohl die vergangenen beiden Spielzeiten nicht gerade erfolgreich waren bei der SG, hält Beyazit die Situation für „intakt“. Ganz speziell ist für ihn, dass er erstmal seinen jüngeren Bruder Yusuf (39) trainiert, der letzte Saison auf 16 Treffer kam. Auch pikant: Yusuf war Ercans Vorgänger, nachdem sich die SG während der vergangenen Serie von Matthias „Matze“ Knauf trennte. Dessen Bruder und Torwart Florian verließ den Klub ebenfalls.

Wichtig für Lenglern war indes, etwas für die Offensive zu tun. „Wir brauchten einen Stürmer mit Klasse“, sagt Teammanager Piper, der mit für den Klassenverbleib sorgte. Mit dem Ex-Groner Oliver Waas hofft man, ihn gefunden zu haben. Mit Waas‘ bisherigem Lindenberger Teamgefährten Nils Fiege wurde die Torwart-Lücke geschlossen. Und mit Tony Nguyen ist ein Ex-SGer wieder zurück.

Große Stücke halten Beyazit und Piper aber vor allem auf Sascha Wittkowski. „Wir sind glücklich, dass diese Verpflichtung geklappt hat“, so Piper und betont, dass man auch auf die Charaktere geschaut hat. Wittkowski soll einer der Führungsspieler werden. Der fünfte Neue ist Patrick Hebeler vom Bovender SV. Während Witali Nelson kürzertreten will, gehören auch Marcel Heimbüchel, Christopher Keil, Jan-Paul Kleinschmidt und Carlos Mücke zu den Aktivposten – nicht zu vergessen, so Betreuer Jens Schiele, Roland Kues, der viel fürs Teamgefühl tue.

Punkte für die Stimmung

„Wir wollen ins sichere Mittelfeld, möglichst früh viele Punkte holen, damit eine gute Stimmung aufkommt“, betont Steve Piper nochmals, nachdem Lenglern letzte Spielzeit nur einen Zähler vor der Abstiegszone landete. Piper, der Sparta Göttingen (vergangene Saison Zweiter), den SSV Nörten, Landesliga-Absteiger FC Grone und den FC Sülbeck/Immensen als Titelfavoriten einstuft: „Immer wenn es darauf ankommt, rückt diese Mannschaft zusammen und haut alles raus. Diese Mentalität brauchen wir.“ (gsd)