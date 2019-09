Poi und Rope-Skipping für den guten Zweck beim Göttinger MPG

Eine bunte Talent-Show als Spendenaktion: Schüler des MPG sammelten insgesamt 1700 Euro für arme Kinder und Jugendliche in Nepal.

Mit einem besonderen Talent zu Geld zu kommen, ist nicht ungewöhnlich. Ziemlich außergewöhnlich war aber die Spendenaktion von Schülern des Göttinger Max-Planck-Gymnasiums (MPG) um Geld für die Organisation „Namaste Kids“ einzunehmen.

Mit einer Talentshow à la „Deutschland sucht den Superstar“ sammelten die Gymnasiasten insgesamt 1700 Euro, die armen Kindern und Jugendlichen in Nepal zugutekommen sollen.

Sie engagieren sich schon länger für die Organisation

MPG-Schüler engagieren sich schon länger für die Nichtregierungsorganisation (NGO), die der ehemalige Göttinger Medizinstudent Alexander Huppert 2015 ins Leben gerufen hat. Dabei lassen sich die Teenager immer wieder etwas Kreatives einfallen. Dieses Mal also die Talentshow, die von der Schülervertretung (SV) des Gymnasiums organisiert wurde.

Acht Talente wurden in den Vor-Castings im April für die große Bühnenshow in der MPG-Aula ausgewählt. Die einzelnen Acts konnten unterschiedlicher kaum sein und es war zu spüren, dass jedes Talent in seinem Element war: Rope-Skipping, Singen, Comedy, Tanz, Klavier- und Geigespielen, Rap und sogar Poi (Leuchtballjounglage in Dunkelheit) wurden von den Schülern zur Begeisterung des Publikums dargeboten.

Jubelstürme schon beim ersten Auftritt

Schon der erste Auftritt sorgte für Jubelstürme bei Zuschauern und -hörern – und die Stimmung blieb den gesamten Abend über nahe am Siedepunkt. In der Pause näherte sich diesem auch die Spannung: Jeder Zuschauer konnte mit seiner Spende für ein Talent stimmen. Das meiste Geld landete in der Box von Evelyn Volkmer für ihre herausragende selbstausgedachte Rope-Skipping-Show.

Anna Mirjam Horsch von der SV lobte aber auch alle anderen Künstler: „Alle Talente waren mit sehr viel Ehrgeiz und Engagement bei den Proben und der Show dabei.“

Zur Belohnung gab es für jedes der acht Talente einen Preis, auch wenn eine Teilnehmerin meinte: „Es hätte auch keine Preise geben müssen, denn für die Stimmung und um andern zu helfen, würde ich es immer wieder tun.“ Die Preise wurden von Göttinger Unternehmen und Einzelhändlern gespendet: Burgeria, Tode, Bärentreff, Sycor, Leder Wrede, Kaffeehus, Eishus, Saturn und Wiederholdt.