Polizei ermittelt nach Brand von 100 Strohballen im Südharz

Von: Bernd Schlegel

Im Südharz brennen auf einem Feld 100 Strohballen. Die Ursache für das Feuer sind noch unklar. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Pöhlde – Etwa 100 Strohballen gingen am Mittwoch gegen 1.30 Uhr auf einem Feld bei Pöhlde in der Nähe von Herzberg im Landkreis Göttingen in Flammen auf.

Die Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Löscharbeiten über mehrere Stunden

Die Löscharbeiten der alarmierten Ortsfeuerwehr aus Pöhlde dauerten mehrere Stunden. Der entstandene Gesamtschaden wird im fünfstelligen Bereich vermutet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen werden gesucht

Zeugen werden von den Beamten gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter der Rufnummer 0 55 22/50 80 zu melden. (Bernd Schlegel)