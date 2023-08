Ziele auf Kosten der Allgemeinheit: Polizei Göttingen kritisiert „Klimakleber“

Von: Melanie Zimmermann

Die Polizei Göttingen kritisiert, dass die „Letzte Generation“ ihren Protest nicht anmelde. Die Aktivisten würden ihre Ziele auf Kosten der Allgemeinheit verfolgen.

Göttingen – Mitglieder der „Letzten Generation“ haben innerhalb von drei Tagen mit einer Protestaktion gleich zweimal die Kreuzung Weender Tor in Göttingen blockiert. Beide Male klebte sich ein Teil der Blockierer mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn fest. Autofahrer und Passanten beschimpften die Aktivisten dabei massiv. Nun kritisiert auch die Polizei Göttingen die unangemeldeten Protestaktionen des Bündnisses.

Protestaktionen der „Letzten Generation“ in Göttingen: Polizei kritisiert Vorgehen der Aktivisten

In einer Mitteilung weist die Polizei Göttingen darauf hin, dass es nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes verpflichtend ist, Versammlungen unter freiem Himmel immer im Vorfeld anzuzeigen. Es gehört jedoch zum Standardvorgehen der „Letzten Generation“, genau dies bei ihren Protestaktionen nicht zu machen.

Aufwendiger Einsatz: Eine Feuerwehrfrau löst die an der Fahrbahn am Weender Tor festgeklebte Hand eines Aktivisten der „Letzten Generation“. © Stefan Rampfel

Die Nichtanzeige solcher Versammlungen stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, für die ein Bußgeld fällig wird. Warum das Anzeigen solcher Versammlungen wichtig ist, erklärt Polizeioberrat Thomas Reuter von der Polizeiinspektion Göttingen. „Mit der Anzeige sollen Absprachen zwischen der Versammlungsleitung und der Versammlungsbehörde bzw. der Polizei ermöglicht werden.“

Auch könnten durch das Anzeigen unterschiedliche Interessen, wie unter anderem die der Versammlung, des ÖPNV, des Individualverkehrs, der Baustellen erkannt und entsprechend ausgeglichen werden, so Reuter weiter.

Nicht angezeigte Protestaktionen der „Letzten Generation“ in Göttingen sind ordnungswidrig

„Dass diese Versammlungen geplant und abgesprochen sind, zeigt die vorherige Benachrichtigung von Medienvertretern, die oftmals zahlreich und gleich zu Beginn solcher Aktionen vor Ort sind“, erläutert Reuter. „Wird eine Versammlung nicht angezeigt, kann sich die Polizei – auch personell – nicht auf die Versammlung einstellen und muss diese, neben der Bewältigung einer Vielzahl anderer Einsätze, schützen.“

Gleich zweimal innerhalb 48 Stunden blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ die Kreuzung Weender Tor in Göttingen. © Stefan Rampfel

So waren am Mittwoch (30. August) bei der Protestaktion am Weender Tor insgesamt elf Polizeibeamte involviert, zehn vor Ort sowie einer in der Zentrale. Dazu kamen später Mitglieder der Göttinger Berufsfeuerwehr.

Die Tatsache, dass die unangemeldeten Versammlungen parallel zu anderen Einsätzen geschützt werden müssen, führe dann auch dazu, dass es – je nach Einsatzleitung – „zu Unterschieden in der polizeilichen Einsatzbewältigung“ komme. So ließ der Einsatzleiter der Polizei am Montag (28. August) die Aktivisten ihre Protestaktion auf unbestimmte Zeit weiterführen, während der Straßenverkehr umgeleitet wurde.

Umgang mit Straßenblockaden in Göttingen hängt von Einsatzleitung und äußeren Faktoren ab

Die Einsatzleiterin am Mittwoch sprach den Aktivisten hingegen eine „beschränkte Verfügung“ aus. Die Protestaktion hätte demnach auf dem Gehweg weiter fortgesetzt werden können.

Dass die Einsatzleitung in den immer wiederkehrenden Situationen unterschiedlich reagiert, hänge aber noch von weiteren Gründen ab: Verkehrsmengen, Zeitpunkt, Wetterlage, Stimmungslage spielten ebenfalls eine Rolle, erklärt Reuter.

„So ist es in einigen Fällen möglich, die Versammlung trotz Nichtanzeige durchführen zu lassen, in anderen Situationen muss sie hingegen beschränkt werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Einsatzleitung vor Ort.“

Protestaktionen der „Letzten Generation“: Mitglieder verfolgen Ziele auf Kosten der Allgemeinheit

In der Vergangenheit ist es bei den Protestaktionen auch zu Situationen gekommen, in denen Fahrzeuge und Besatzungen des Rettungsdienstes anwesend sein mussten. Diese fehlten dann bei der schnellen Abarbeitung von Krankheits- oder Notfällen.

Ich würde mir deutlich mehr Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein wünschen.

Außerdem müssten Bürger, die aus verschiedenen Gründen die Polizei anfordern, auf die Beamten warten, da diese mit vielen Einsatzkräften erstmal am Ort der Protestaktionen eingebunden sind.

Es sei bedauerlich und sehr bedenklich, dass hier auf Kosten der Allgemeinheit, der Polizei und des Rettungsdienstes eigene Ziele verfolgt würden, zeigt Reuter für das Vorgehen der „Letzten Generation“ wenig Verständnis. „Ich würde mir deutlich mehr Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein durch die Aktivisten der Letzten Generation bei der Verfolgung der eigenen Interessen wünschen.“ (Melanie Zimmermann)