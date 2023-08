Polizei Göttingen rät: Nur in Ausnahmefällen das Eltern-Taxi benutzen

Von: Per Schröter

Eltern in Begleitung: Die Göttinger Polizei rät, die Erstklässler nicht jeden Tag zur Schule zu fahren und sie auch bald nach Eingewöhnung selbstständig auf einem möglichst sicheren Weg zur Schule gehen zu lassen. © Patrick Pleul/dpa

Täglich stellt sich für viele Schulkinder und deren Eltern das Problem des sicheren Schulweges. Die Polizei Göttingen gibt Tipps.

Göttingen – Einschulung, ein großer Tag für die Erstklässler, aber auch für die Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde. Am vergangenen Samstag, 19. August, wurde in Göttingen eingeschult. Dazu gab es auch eine Aktion, damit die frischen Schulkinder ab sofort sicher zur Schule und nach Hause kommen.

Die Polizeiinspektion (PI) Göttingen hat am Samstag den Einschulungstag dazu genutzt, um Eltern und Schülern an der Herman-Nohl-Grundschule für das Thema „Sicherer Schulweg“ zu sensibilisieren.

Polizei Göttingen gibt Tipps für einen sicheren Schulweg - Auf Eltern-Taxis verzichten

„Heute beginnt nicht nur für die Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt“, sagte Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, in deren Zuständigkeitsbereich am Samstag annähernd 2.000 Kinder eingeschult wurden.

Für die Eltern würden sich gewohnte familiäre Alltagsabläufe verändern und Autofahrer müssten in nächster Zeit wieder vermehrt mit der „Spontanität und Unerfahrenheit“ von ABC-Schützen rechnen.

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen. © Per Schröter

„Zu beachten gilt, dass Kinder Verkehrsabläufe, insbesondere Geschwindigkeiten und den Abstand zu Fahrzeugen, anders wahrnehmen als Jugendliche oder Erwachsene“, sagte Arnecke.

Thema sicherer Schulweg: Kinder schätzen Straßenverkehr anders ein als Jugendliche und Erwachsene

Hieraus könnten sich unkalkulierbare Gefahrensituationen sowohl für die Schulanfänger als auch für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer ergeben. Daher appellierte der Verkehrssicherheitsberater an alle Eltern, Mitverantwortung für einen sicheren Schulweg zu tragen und durch richtiges Verhalten dazu beizutragen, dass ihre Kinder immer wieder wohlbehalten nach Hause kommen.

Im Fokus steht für die Polizei dabei das Thema Elterntaxi. „Verzichten Sie darauf, ihr Kind jeden Tag zur Schule zu fahren und geben Sie ihm die Chance, selbstständig zu werden, indem es zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Bus fährt“, bat Arnecke. „Fahren Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen, parken Sie weit abgesetzt von der Schule und verursachen Sie keine unnötigen Gefahrenstellen.“

Um das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und das Schüren von Ängsten zu vermeiden sei es wichtig, mit den eigenen Kindern an übersichtlichen Stellen – vorzugsweise an einer Fußgängerampel oder einem Zebrastreifen – das Queren der Fahrbahn zu üben.

Für einen sicheren Schulweg: Eltern sollen mit Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben

„Begleiten Sie ihr Kind sporadisch auf dem Schulweg und kontrollieren Sie, ob es sich noch so verhält, wie sie es mit ihm geübt haben“, so Arneckes Bitte. Dabei könne man auch die Rollen tauschen, so dass das Kind seine Eltern zur Schule bringt und den eingeübten Schulweg erklärt. „Hierdurch erkennen Sie, was Ihr Kind schon verinnerlicht hat und wo noch Probleme auftreten“, sagt Arnecke.

Was die Sichtbarkeit von Kindern im Straßenverkehr angeht, rät der Experte gerade in der dunklen Jahreszeit zu heller Kleidung. „Sichtbarkeit bringt Sicherheit und helle Kleidung und Reflektoren können Leben retten.“ Auch für Autofahrer hat Jörg Arnecke Tipps parat: „Fahren Sie stets vorausschauend, defensiv und rechnen Sie immer mit der Spontanität von Kindern.“

Nach den ersten Schulwochen würde bei den Erstklässlern eine gewisse Routine einsetzen und dann würden tobende und spielende Schulkinder häufig unkonzentriert sein und unerwartet reagieren. „Autofahrer sollten immer ein Vorbild sein und daran denken, dass sich auch selbst einmal ein ABC-Schütze waren“, sagt Arnecke. (Per Schröter)