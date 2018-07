Polizei nimmt in Göttingen mutmaßlichen Geldbomben-Dieb fest

Göttingen/Ebergötzen. Die Polizei hat in Göttingen einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der vor knapp zwei Jahren drei Geldbomben mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Supermarkt in Ebergötzen gestohlen haben soll.

Der 27-Jährige ging der Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Göttinger Innenstadt ins Netz. Er versuchte noch, sich durch eine kurze Flucht der Festnahme zu entziehen. Das misslang allerdings. Er ließ sich kurze Zeit später in der Reitstallstraße festnehmen.

Die Polizei hatte damals mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter gefahndet. Er war aber offenbar unmittelbar nach der Tat untergetaucht und anschließend nicht auffindbar. Das änderte sich aber am Mittwoch in den späten Abendstunden: Fahnder erkannten den Gesuchten und hefteten sich an seine Fersen.

Der 27-Jährige ist nach Angaben der Ermittler „hinlänglich polizeilich“ aufgefallen. Das zuständige zweite Fachkommissariat der Göttinger Polizei geht davon aus, dass er für weitere Eigentums- und eventuell auch für Raubdelikte sowohl in Göttingen als auch in anderen Bereichen als Täter in Betracht kommt. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. Der 27-Jährige wurde noch in der Nacht zum Donnerstag in die Justizvollzuganstalt Rosdorf gebracht, da gegen ihn bereits Haftbefehle vorlagen.

Bei dem Diebstahl in Ebergötzen im September 2016 ging der mutmaßliche Täter ziemlich dreist vor: Er war am späten Nachmittag unbemerkt in das Büro des Supermarktes eingedrungen und hatte mit dem dort gefundenen Schlüssel den Tresor geöffnet und die drei Geldbomben mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag entwendet.

