Hunde im Eichsfeld sterben durch Gift: Wurden sie absichtlich getötet?

Zwei Hunde sind im östlichen Eichsfeld an der Wirkung des Ungeziefervernichtungsmittels Schneckenkorn gestorben. Die Polizei vermutet Absicht.

Vermutlicher Anschlag auf zwei Hunde im Eichsfeld: Wie die Polizei in Nordhausen (Thüringen) mitteilt, sind am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr zwei Hunde vergiftet worden.

Die Hunde hatten sich mit dem Schneckenkorn in der Heuthener Straße in Geisleden vergiftet, das ist ein Ortsteil der Verwaltungsgemeinschaft Leinetal.

Laut Polizei, wurde das Gift von einem bislang unbekannten Täter zuvor dort ausgelegt – ob vorsätzlich wie zuletzt beispielsweise in Espenau bei Kassel und vor einigen Jahren in Nordshausen, dazu äußert sich die Polizei nicht.

Das ist Schneckenkorn

Schneckenkorn ist ein so genanntes Molluskizid, das im Garten oft gegen Schnecken eingesetzt wird. In der Regel sterben Tiere, die mit dem Ungeziefervernichtungsmittel in Kontakt gekommen sind, noch an Ort und Stelle.

Auch für Hunde kann Schneckenkorn lebensgefährlich sein. Es wirkt deutlich schneller als Rattengift. da es kein Gegengift gibt, muss es schnellstmöglich aus dem Magen-Darm-Trakt ausgeschieden werden. Halter, die merken, dass ihr Hund Schneckenkorn aufgenommen hat, sollten so schnell wie möglich zum Tierarzt.