Polizei präsentiert in Duderstadt ihre Arbeit und Reiterstaffel

Tag der offenen Tür

+ In Duderstadt dabei: Die Polizeireiterstaffel wird beim Tag der offenen Tür im Untereichsfeld ihre Arbeit präsentieren. Foto: dpa

Duderstadt. Einblicke in die Arbeit der Ermittler können Interessierte beim Tag der offenen Tür der Polizeidirektion am Sonntag, 18. Juni, in Duderstadt bekommen.