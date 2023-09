Polizei sucht Mann, der sich vor zwei Frauen in Göttingen entblößte

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Phantombild von möglichem Täter, der sich im Cheltenhampark in Göttingen vor zwei Frauen entblößte © Polizei Göttingen

Ein Mann entblößt sich in einem Park in Göttingen vor zwei jungen Frauen. Die Polizei fahndet mit einem Bild nach ihm.

Göttingen – Mit einem Phantombild fahndet die Göttinger Polizei nach einem unbekannten Mann, der sich vor vier Wochen im Göttinger Cheltenhampark gegenüber zwei jungen Frauen entblößt und anschließend an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll, wie die Polizei schreibt.

Ort war die Grabsteinwiese am Albanifriedhof in Göttingen

Die Tat hatte sich am späten Nachmittag des 1. August in der Nähe der „Grabsteinwiese“ am Albanifriedhof ereignet. Identifiziert werden konnte der Exhibitionist im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen bislang noch nicht.

Das Amtsgericht Göttingen ordnete deshalb jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen die Veröffentlichung eines Phantombildes des Mannes im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung an.

Der Mann war etwa 45 bis 55 Jahre alt

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: zwischen 45 und 55 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, mutmaßlich untersetzte Figur mit leichtem Bierbauch, auffällig runde Nase, grau/braunes, leicht lichtes, krauses Haupthaar, leicht vorgebeugtes Gangbild, zur Tatzeit bekleidet mit einer weiten, blauen, ausgewaschenen Jeans, einem kurzärmeligen Poloshirt mit blauweißen und dazwischen hellblauen Streifen sowie dunklen, klobigen Schuhen oder Turnschuhen.

Sachdienliche Hinweise zur Person nimmt die Polizei Göttingen unter Tel. 05 51/491-21 15 entgegen.