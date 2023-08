Polizei: Unbekannter entblößt sich vor junger Frau in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Nach einem Vorfall im Cheltenhampark in Göttingen fahndet die Polizei nach einem Mann. Er soll sich vor einer jungen Frau entblößt haben.

Göttingen – Die Polizei in Göttingen fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der sich vor einer jungen Frau im Cheltenhampark in Göttingen entblößt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten bereits am Dienstag, 1. August, gegen 17.45 Uhr in der Nähe der „Grabsteinwiese“ am Albanifriedhof.

Mann befand sich neben einem Gebüsch

Der Mann befand sich offenbar neben einem Gebüsch und soll dabei öffentlich an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte eine junge Frau, die in Richtung des Unbekannten saß, den Blickkontakt des Unbekannten, der währenddessen „Bewegungen an seinem Geschlechtsteil“ vollzog.

Gesuchter entfernte sich nach kurzer Zeit

Der Mann entfernte sich kurz darauf in Richtung Schildweg/Innenstadt. Dabei ging er an einer Frau mit einem Kleinkind vorbei.

Hier die Beschreibung des Mannes, die von der Göttinger Polizei veröffentlicht wurde:

Der Unbekannte ist 40 bis 55 Jahre alt.

alt. Er ist etwa 1,75 Meter groß.

groß. Der Täter hat eine untersetzte Statur und einen leichten Bierbauch .

und einen . Der Mann geht leicht vorgebeugt .

. Er hat grau/braunes, leicht lichtes und krauses Haupthaar .

. Die Nase des Gesuchten ist breit.

des Gesuchten ist breit. Er trug eine blaue, ausgewaschene Jeans .

. Das kurzärmlige Polohemd hat breite hellblaue und weiße Streifen sowie schmale dunkelblaue Streifen.

hat breite hellblaue und weiße Streifen sowie schmale dunkelblaue Streifen. Der Gesuchte trug dunkle, klobige Lederschuhe.

Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)

Ende Juli gab es einen Ermittlungserfolg für die Göttinger Polizei: Sie kamen einem mutmaßlichen Exhibitionisten auf die Spur. Er ist nach Angaben der Beamten „dringend tatverdächtig“.