Polizei: Vermisste (13) aus dem Südharz könnte sich in Halle aufhalten

Von: Bernd Schlegel

Wird vermisst: Vanda B. (13) aus Osterhagen bei Bad Lauterberg © Polizei/nh

Eine 13-Jährige aus dem Südharz ist verschwunden. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Halle an der Saale aufhalten könnte.

Bad Lauterberg – Seit dem vergangenen Samstag, 27. Mai, wird eine 13-Jährige aus Osterhagen bei Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen vermisst.

Vanda B. wurde letztmalig am Samstag gegen 11.30 Uhr von ihrer Mutter am Rewe-Markt in Bad Lauterberg gesehen, wo sie eine Freundin besuchen wollte.

Mutter der 13-Jährigen erstattete Vermisstenanzeige

Als die 13-Jährige gegen 20 Uhr nicht wieder nach Hause kam, erstatte die Mutter eine Vermisstenanzeige. Der Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt.

Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass Vanda in der Vergangenheit auch Kontakte zu Freunden in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt unterhielt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen dort aufhält.

Beschreibung der 13-jährigen Vermissten

Hier die Beschreibung der 13-jährigen Vermissten:

Vanda B. ist etwa 1,55 Meter groß .

. Die 13-Jährige hat grüne Augen .

. Sie ist mit einem schwarzen Pullover , einen hellblauen Jeansjacke sowie einer beigen Jogginghos e bekleidet.

, einen sowie einer e bekleidet. Sie trägt weiße Turnschuhe.

Wer die 13-Jährige gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Bernd Schlegel)