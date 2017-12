Präsidentin Beisiegel: Uni Göttingen startet bei Exzellenzstrategie durch

Göttingen. Die Universität Göttingen will im kommenden Jahr bei ihrer Exzellenzstrategie durchstarten. Das machte Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel beim traditionellen Jahresschlussempfang in der Alten Mensa deutlich.

Die Hochschule und ihre Partner am Göttingen Campus wollen sich intensiv um Fördergelder aus der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern bemühen. „Nachdem wir Anfang April sechs Antragsskizzen für Exzellenzcluster eingereicht hatten, können wir nun Vollanträge für vier Cluster einreichen“, sagte sie. Man sei stolz, das Expertengremium mit diesen Anträgen überzeugt zu haben.

„Dies eröffnet uns eine sehr gute Chance, dass wir am Wettbewerb Exzellenzuniversität teilnehmen können, für den wir mit der langfristigen Strategie der Universität mit dem Göttingen Campus gut aufgestellt sind.“ Bis zum 21. Februar müssen die Vollanträge eingereicht werden, die endgültige Entscheidung über die Förderung der Cluster fällt im September kommenden Jahres. „Jetzt haben wir eine weitere wichtige Arbeitsphase vor uns“, betonte Beisiegel und dankte allen beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihren Einsatz. „Langeweile werden wir im kommenden Jahr nicht haben“, machte die Präsidentin deutlich.

Neben dem Engagement im Rahmen der Exzellenzstrategie lobte Beisiegel auch die Vielzahl der Auszeichnungen, die Mitarbeiter der Göttinger Uni in diesem Jahr erhalten haben. Als Beispiele führte sie unter anderem den Chemiker Prof. Lutz Ackermann an, der den Leibniz-Preis erhielt, sowie den Physiker Prof. Claus Ropers, der mit dem Klung-Wilhelmy-Wissenschaftspreis ausgezeichnet wurde.

Nacht des Wissens

„Als wahre Besuchermagneten erwiesen sich auch 2017 wieder die Veranstaltungen der Uni Göttingen“, freute sich Beisiegel. Den Vogel abgeschossen habe wieder die „Nacht des Wissens“, die Anfang des Jahres 25 000 Menschen anlockte.

„Da das kommende Jahr für uns geprägt sein wird vom Schreiben der Exzellenzanträge, werden wir uns 2018 mit großen Veranstaltungen etwas zurückhalten“, kündigte Beisiegel an. Im Mittelpunkt wird dabei die Feier „100 Jahre Universitätsbund“ am 9. Juni stehen. Die nächste „Nacht der Wissenschaft“ kündigte die Göttinger Uni-Präsidentin für den 26. Januar 2019 an.

Auszeichnungen für besondere Aktivitäten und Leistungen

Beim Jahresabschlussempfang der Universität Göttingen hat der Stiftungsrat Universitätsmitglieder für besondere Aktivitäten und Leistungen geehrt.

Die mit jeweils 3000 Euro dotierten Preise gingen an Prof. Doris Lemmermöhle (Preiskategorie „Fundraising und weitergehendes besonderes Engagement für die Stiftungsuniversität Göttingen“), Thorsten Wettich („Herausragendes Engagement in der Hochschullehre“), Dr. Gabriele Radecke ( „Wissenschaft und Öffentlichkeit“), Christian Bommer, Esther Heesemann und Vera Sagalova („Herausragende Nachwuchspublikationen“) sowie Dr. Julia Christina Schneider (Herausragende Nachwuchspublikationen“).

Sonderpreise erhielten Prof. Julia Fischer für ihren herausragenden Einsatz für die Idee des Göttingen Campus und Dr. Doris Hayn für ihr herausragendes Engagement für Gleichstellung und Diversität.

