Preis und Ehre für Göttinger Kinder- und Jugend-Medizinerin Jutta Gärtner

Eine renommierte Auszeichnung erhält Prof. Dr. Jutta Gärtner.

Die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni-Medizin Göttingen (UMG) wird am 8. November den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis 2019 erhalten, für den 37 Nominierungen vorlagen.

Die dortige Akademie der Wissenschaften würdigt damit die „bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der seltenen angeborenen neurometabolischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“.

Jutta Gärtner forscht seit vielen Jahren auf diesem Gebiet, hat zahlreiche Publikationen auch international veröffentlicht. Zudem entdeckte sie neue Krankheitsbilder, beschrieb diese und ermöglichte so die Entwicklung neuer Therapieformen. Gärtner schuf Grundlagen, um den Zellstoffwechsel im kindlichen Gehirn besser zu verstehen.

Letztlich ist Gärtner ein Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung am Ende in der klinischen Praxis umgesetzt werden kann.

Das fasst der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Prof. Dr. Edwin J. Kreuzer so zusammen: „Gärtners Leistungen auf dem Gebiet der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind herausragend, stets innovativ und nutzen zugleich ressourcenschonend vorhandenes Wissen. Sie konnte erstaunliche Heilungserfolge in kurzer Zeit erzielen.“

In der UMG herrscht große Freude über die Auszeichnung Gärtners: „Wir freuen uns außerordentlich, dass der höchstdotierte Preis aller deutschen Wissenschaftsakademien an eine klinische Forscherin der UMG verliehen wird“, sagt Vorstandssprecher Prof. Dr. Wolfgang Brück. Er verweist auch auf die Leistungsfähigkeit der von Gärtner geleiteten Göttinger Neuropädiatrie, die eine bundesweite Anlaufstelle für betroffene Kinder und Jugendliche sei – auch mit seltenen Erkrankungen, von denen es etwa 8000 gibt. Betroffen sind laut der Weltgesundheitsorganisation allein in der EU davon rund 30 Millionen Menschen, in Deutschland etwa vier Millionen Menschen, darunter sind zwei Millionen Kinder und Jugendliche.

Jutta Gärtner arbeitet seit 2002 als Direktorin der Klinik in Göttingen und kam nach Stationen in Brüssel, Hamburg, Baltimore (USA) und Düsseldorf ans hiesige Klinikum. Sie erhielt bisher zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen und ist seit 2014 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.