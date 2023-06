Premiere im Deutschen Theater: Ein Entkommen aus dem Hamsterrad für Sterbenskranke

Von: Ute Lawrenz

„Wir müssen über das Sterben reden“. Bei der Premiere im DT übernahmen dies (v. l.) Marco Matthes, Volker Muthmann, Gaia Vogel und Katharina Pittelkow. © Thomas Müller/nh

Premiere zu dem sensiblen Thema Sterbehilfe feiert „Wir müssen über das Sterben sprechen“ im dt.2 des Deutschen Theaters in Göttingen.

Göttingen – Größer könnte der Gegensatz kaum sein: Vor den Türen des Theaters pulsiert bei der Göttinger „Nacht der Kultur“ das Leben, um das Sterben dreht sich die Premiere „Wir müssen über das Sterben sprechen“. Für sein Recherchestück hat der Autor Wenzel Winzer als Regisseur eine ergreifende Umsetzung gefunden.

Auf der Bühne weiße Pfeiler, doch nicht unversehrt. Auch von der Decke hängen Pfeilerreste wie kaputte Leben (Bühne und Kostüme: Linda Hofmann). Vier Schauspieler, Katharina Pittelkow, Gaia Vogel, Marco Matthes und Volker Muthmann, treten ein in diesen Raum, bombardieren die Zuschauer mit Fragen danach, wann sie das letzte Mal Sport getrieben haben, wann sie die Lust auf Süßes übermannt hat, wann sie ihr Herz durchchecken ließen.

„Na, wie geht’s? Wo drückt der Schuh? Wann waren Sie bei der Hautkrebsvorsorge?“ sind Beispiele für ihre fast aggressiven Fragen, die wohl nicht wenigen ein schlechtes Gewissen machen.

Mit einer Perücke schnell übergezogen verwandelt sich eine der vier in Frau Spatz, die anderen mit weißen Kitteln in Ärzte, aus den weißen Pfeilern werden mit Projektionen medizinische Diagnose-Geräte – wie im Hamsterrad läuft Frau Spatz umher, hört immer wieder die gleichen Worte, die auf nichts Gutes hoffen lassen: Ihr „Hermann“, der Krebs, scheint gewonnen zu haben. Darf sie selbstbestimmt aus dem Leben scheiden?

Thema Sterbehilfe: Interviews dienen Regisseur als Grundlage für Theaterstück

Sterbehilfe ist das brisante Thema, mit dem sich die vier Darsteller auf juristischer, ethischer und emotionaler Ebene befassen. Regisseur und Autor Winzer hat das Stück auf der Grundlage von Interviews geschrieben, die er geführt hat mit Personen, die sich bewusst für Sterbehilfe entschieden haben, und solchen, die sie vehement ablehnen. Er hat mit Juristen, Medizinern gesprochen und daraus seinen Theatertext erschaffen.

Schon die Wortwahl – Suizid oder Selbstmord? – scheint für das Verständnis entscheidend. Könnte Sterbehilfe von Dritten ausgenutzt werden? Oder ist sie eine humane Alternative? Wer definiert, wann das Leiden groß genug ist? Gibt es objektive Kriterien, die bestimmen, dass ein Mensch aus dem Leben scheiden darf?

„Wir müssen über das Sterben sprechen“: Viel Applaus bei Premiere im Deutschen Theater

Vom eher rational geführten Diskurs über das Für und Wider zur Sterbehilfe heben sich die sehr emotionalen Schilderungen Betroffener ab. Jeder der vier SchauspielerInnen schlüpft – intensiv – für kurze Zeit in einen unheilbar kranken Menschen; alle vier Menschen kämpfen dafür, selbst bestimmt aus dem Leben zu scheiden, so wie es am Ende gezeigt wird:

„Wenn Sie immer noch sterben möchten, dann öffnen Sie jetzt das Ventil“, spricht eine Stimme. Black, dann Stille, langer Applaus. Die „Nacht der Kultur“ ist in vollem Gange.

