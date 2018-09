Premiere im Deutschen Theater: In Hosenträgern gegen Nationalismus

Alleindarsteller: Benjamin Kempf ist im Grass-Stück „Die Blechtrommel“ in einer Regiearbeit von Theo Fransz am Deutschen Theater Göttingen zu sehen.

Göttingen. Eine Politposse wie um Verfassungsschutzchef Maaßen hätte Oskar Matzerath sicher kräftig betrommelt. In der Inszenierung von Günter Grass‘ „Die Blechtrommel“ am Deutschen Theater (DT) in Göttingen wird der vorsätzlich Kleinwüchsige zum Mahner – gegen Ungerechtigkeit, gegen falschen Nationalismus.

Anhaltenden Applaus und Bravo-Rufe hat Benjamin Kempf bei der Premiere im DT 2 für seine intensive Ein-Mann-Vorstellung nach einer Textfassung von Oliver Reese bekommen.

„Wie fange ich an“, fragt der kleine Oskar. In kurzen Hosen mit Hosenträgern verwandelt sich Schauspieler Kempf von einem Menschen, der sich an frühere Zeiten erinnert, in den Alles zertrommelnden Zwerg. Rückblickend erzählt er von Begebenheiten, die sein Leben ausgemacht haben. Aus einer dicken Decke wird der Rock, unter dem Oskars Geschichte mit der Zeugung seiner Mutter begann. Indem Kempf sich die Decke um die Hüften schlingt, schlüpft er mal eben in die Rolle von Oskars Großmutter.

Viel Liebe zum Detail

Von Anfang an offenbart die Inszenierung von Theo Frantz, dass in ihr viel Liebe zum Detail steckt. Vor einem riesenhaften Kinderstuhl wird Oskars Größe von nur 94 Zentimetern direkt sichtbar. Der Stuhl ersetzt viele Bühnenumbauten. Mit nur wenigen Handgriffen lässt er sich in die Treppe verwandeln, von der sich Oskar stürzt, um einen Grund für seinen Wachstumsstopp zu haben (Bühne und Kostüme: Bettina Weller).

Wunderbar umgesetzt ist die Szene, in der die Geliebte des Vaters, Maria, Oskar mit Brausepulver verführt. Der Solodarsteller spielt nicht mit einer Frau, in Reagenzgläsern bringt er Brausepulver zum Brodeln.

Mit Donnerblechen lässt Kempf die Trommel wirbeln oder den Zweiten Weltkrieg toben. Eindrucksvoll gelingt es ihm mit Trommelstöcken, einem Marsch, nach dem eben die Soldaten marschierten, einen schwungvollen Dreivierteltakt zum Tanzen aufzudrängen. Immer wieder schleicht sich Musik ins Spiel, um die Szene, die wächst, zu unterstützen (Musik: Octavia Crummenerl Gloggengießer. Viel für sich hat die Regie-Idee, Oskars Glas-schneidenden Schrei als eindringlichen Ton aus der Konserve zu bieten. Doch dem gewählten Ton fehlt die Kraft zu erschüttern.

Trotz unzähliger wunderbarer Ideen und viel Spiellust bleibt die Inszenierung an der Oberfläche. Nie rückt das Chaos um Oskar wirklich nahe, nur verbal zeigt der Nationalsozialismus Zähne. Dann entschließt sich Oskar, wieder zu wachsen. War alles nur ein Bubenstück, das er erdachte, um seine Eltern – eine Mutter mit zwei möglichen Vätern - zu schocken? Oder war es ernstzunehmender Protest gegen Verhältnisse, die nicht passten? Für den Kraftakt, fast anderthalb Stunden allein auf der Bühne phantasievoll zu füllen, ernteten Kempf und auch das Regieteam bei der Premiere begeisterten Applaus. Vielleicht ist die Frage nach dem Warum angesichts der Leistung einfach nicht so wichtig.

Weitere Vorstellungen jeweils um 20 Uhr im DT – 2 am 29. September sowie am 5., 11., 25. und 26. Oktober. Karten unter Tel. 0551/4969-300.

