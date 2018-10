Premiere im Deutschen Theater: Mitreißendes Kammerspiel der Gefühle

Göttingen Ein mitreißendes Kammerspiel der Gefühle oder „Alles was Sie wollen“ bekommen die Zuschauer bei der deutschen Erstaufführung des Stücks mit dem vielversprechenden Titel im DT-X Keller geboten.

Mit viel Applaus und Bravo-Rufen bedankte sich das Premieren-Publikum im Deutschen Theater Göttingen bei Mirjam Sommer als Lucie Armaud und Nicolaus Kühn in der Rolle ihres Nachbarn Thomas.

Ein Schreibtisch übervoll mit Manuskripten zieht die Besucher in die Handlung. In dem Zwei-Personen-Stück von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière sind sie in der unaufgeräumten Wohnung der Dramatikerin Lucie Arnaud gelandet. Was nach Arbeit aussieht, liegt dort nur zum Schein: Die auf den ersten Blick glücklich verheiratete Schriftstellerin Lucie kann nicht mehr schreiben. Als sie – völlig versunken in ihr Chaos – die Badewanne so überlaufen lässt, dass es bei Thomas durch die Decke tropft, drängt der Nachbar in ihre Wohnung, versorgt sie mit Selbstgekochtem und neuem Stoff für ihre Stücke. Sie spielen Lucies Gatten, einem Schauspieler, erfolgreich eine Affäre vor. Thomas muss sogar Schläge einstecken.

Mirjam Sommer spielt eine etwas hochnäsige Lucie, die nicht über sich hinaus denkt. Zunächst schätzt sie Thomas hauptsächlich für das Essen, das er ihr jeden Abend ungefragt serviert. Erst als sie von dem „Koch“ erfährt, dass die Premiere ihres Stücks schon gut verkauft wird – bisher hat sie noch keine Zeile geschrieben – akzeptiert sie, dass sie in großer Not ist.

Nikolaus Kühns Thomas denkt gern für andere mit – auch aus Einsamkeit, denn seine Frau ist vor fünf Jahren gestorben. Intuitiv erfasst er Lucies Schwierigkeiten, die sie nicht einmal vor sich selbst zugibt. Mit Beharrlichkeit – und Wein – dringt er in ihr Leben, macht sich nach und nach unentbehrlich. Wenn es sein muss, übernimmt er sogar die Rolle ihres Mannes.

Aufgeben gilt nicht, ist sein Wahlspruch: „Nur weil man etwas nicht kann, ist das kein Grund, es nicht zu machen“. In kurzen, oft aberwitzig komischen Szenen entwickelt sich eine Verbindung zwischen den beiden. Doch egal wie eng sie sich verstricken, das wohldistanzierte „Sie“ muss bleiben. Schaffen sie es, die Beziehung zu halten?

In seinem Debüt am Deutschen Theater bringt Regisseur Georg Münzel mit Ausstatter Johannes Frei Theater für Schauspieler auf die Kellerbühne. Lediglich Klaviermusik und Blackouts unterstützen die zahlreichen Szenenwechsel, für den Rest müssen die Akteure selbst sorgen. Das gelingt Mirjam Sommer und Nikolaus Kühn trefflich. Völlig eingefangen, wie vom Geschehen gefesselt, applaudieren die Zuschauer begeistert.

Weitere Vorstellungen im DT-X Keller jeweils um 20 Uhr am 18.10., 22.10. und 28.10. Karten unter Tel.: 0551 / 4969 300 oder online.