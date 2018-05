Warum Herzog Prinz Harry eine besondere Verbindung zu Göttingen hat

Traumhochzeit: Prinz Harry und seine Frau Meghan lächeln bei der Kutschfahrt nach ihrer Trauung in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor. Harry ist nun Duke of Sussex. Sein einziger Vorgänger Herzog August Friedrich studierte einst in Göttingen. Foto: Frank Augstein/dpa

Göttingen. Die Personalunion zwischen Welfen in Hannover und britischem Königshaus macht es möglich: Prinz Harry hat als Herzog von Sussex eine Verbindung zu Göttingen.

Meghan und Harry – Es war eine Traumhochzeit und eine mit vielleicht bahnbrechenden Auswirkungen für die Rolle der britischen Royals. Hauptdarsteller Prince Harry hat auch eine historische Bande zu Göttingen.

Doch der Reihe nach: Die Royals tragen Adelstitel, Harry ist jetzt offiziell Seine Königliche Hoheit Herzog von Sussex und seine Ehefrau Meghan folglich die Königliche Hoheit Herzogin von Sussex.

Vorher ein Duke of Sussex

Das Besondere: Vor Harry gab es bisher in der britischen Geschichte nur einen Herzog von Sussex: Prinz August Friedrich (engl. August Frederic), der von 1773 bis 1843 lebte und ein Sohn von Georg III. und dessen Frau Prinzessin Sophie Charlotte von Mecklenburg war. August Friedrich hatte 14 Geschwister (acht Brüder und sechs Schwestern), alle innerhalb von 21 Jahren zur Welt gekommen.

Sohn von Georg III.

Georg war der dritte britische Monarch aus dem Königshaus Hannover, aber der erste, der in Großbritannien geboren wurde und dessen Muttersprache Englisch war.

Studium in Göttingen

Nun aber zum Göttingen-Bezug: August Friedrich studierte an der Georg-August-Universität, nachdem er von seinem Vater Georg III. dorthin geschickt wurde. Zwei Brüder begleiteten den damals gerade 13-jährigen Herzog von Sussex 1786 nach Südniedersachsen an die mit internationalem Renommee ausgestattete Georg-August-Universität, die übrigens 1732/34 von Georg II. gegründet und 1737 eröffnet worden war.

1786 immatrikuliert

Am 10. Juli 1786 wurden Augustus Friedrich sowie sein älterer Bruder Ernst August (1771–1851) und sein jüngerer Bruder Adolphus Frederick (1774–1850) an der Universität Göttingen immatrikuliert, wo sie auf heute berühmte Lehrerende trafen: „In Göttingen sollten sie von Mayer im Deutschen, Heyne im Lateinischen, Feder in der Moral unterrichtet werden“, heißt es in einer Quelle.

Seine Brüder aber hielt es nicht lange in Göttingen. Nur Prinz August Friedrich setzte seine Studien fort, bereiste Deutschland, ging später nach Italien und lebte 1792 und 1793 im Umfeld von Papst Pius VI. in Rom.

Kontakt zu Forschern

1789 bis 1790 übrigens studierte auch Alexander von Humboldt in Göttingen, legte den Grundstock für eine große Forschungskarriere. Auch nach seinem Studium an der Georgia-Augusta ließ August Friedrich seine Beziehungen zu „seiner“ Universität nie ganz ruhen. Ebenso pflegten einige der Forschenden und Lehrenden, wie Carl Friedrich Gauß, den Kontakt zum Herzog von Sussex.

So auch besagter Alexander von Humboldt. Auf dessen Vorschlag ließ der – dann schon kranke – August Friedrich ab 1836 weltweit geomagnetische Forschungsstationen einrichten,

+ Besuch aus dem Könighaus: Prinz Andrew, Duke of York, Bruder von Prinz Charles, bei seiner Stippvisite am 3. Juni 2014 zum 300. Jahrestag der Personalunion Haus Hannover nd Britisches Königshaus. Hier mit Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel und Vizepräsident Armin Lossau. Foto: Jelinek

Nähe zum Volk

Dem mit einer kräftigen, großen Statur ausgestatteten ersten Herzog von Sussex sagte man eine starke Persönlichkeit nach, ebenso Gutmütigkeit und eine große Nähe zum Volk, was seinerzeit für Prinzen nicht unbedingt üblich war. „Ohne Hofmanieren, war sein Benehmen doch würdig und angemessen“, heißt es in einer Biografie. Zudem unterstützte er Kunst und Wissenschaft, war auch ein Wohltäter.

Ähnlichkeiten zu Harry

Das sind Eigenschaften, die auch dem jetzigen Duke of Sussex, Prinz Harry, zugeschrieben werden. Únd vielleicht zieht es den mit seiner bezaubernden Frau Meghan, Herzogin von Sussex, ebenfalls einmal nach Göttingen – wenn nicht zum Studium, dann auf einen Besuch.

Onkel Andrew in Göttingen

Wie Harry´s Onkel Prinz Andrew. Der Duke of York besuchte die Göttinger Universität im Juni 2014. Anlass war der 300. Jahrestag der Personalunion. Die steht dafür, dass der britische König immerhin 123 Jahre lang – ab 1714 und Georg I. bis 1837 – aus dem Geschlecht der Welfen in Hannover kam.