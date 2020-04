Private Banking: Sparkasse Göttingen in Niedersachsen weit vorn

Auszeichnung

+ © Sparkasse Göttingen/nh Freuen sich über die Auszeichnung: (von links) stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen Michael Birlin, Leiter Private Banking Matthias Leonhardt und Vorstandsvorsitzender Rainer Hald. © Sparkasse Göttingen/nh

Bei der Prämierung von „Deutschlands besten Banken“ in Berlin hat die Sparkasse Göttingen erneut einen Preis abgeräumt. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde sie für das beste Private Banking in Niedersachsen ausgezeichnet.