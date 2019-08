Pro-City fordert mehr Parkplätze innerhalb des Walls in Göttingen

Göttingen – Die Vertreter von Pro City, die sich in Göttingen für die Belange der Innenstadt einsetzen, fordern mehr Parkplätze innerhalb des Walls. Das war eine zentrale Botschaft beim Jahresempfang des Fördervereins.

Weit mehr als hundert Gäste waren dazu auf den Albani-Kirchhof gekommen. Für den Förderverein machte Vorsitzende Susanne Heller deutlich, dass die Innenstadt gut und bequem erreichbar sein müsse. Nur so lasse sich verhindern, dass potenzielle Kunden ins Internet, auf die grüne Wiese oder in andere Städte abwandern. Einer Idee von SPD und Grünen im Stadtrat nach Abschaffung der Parkfläche auf dem Albani-Platz erteilte sie eine klare Absage. „Damit würde man der Innenstadt das Wasser abgraben“, sagte Heller.

Stattdessen setzte sie sich mit Nachdruck für eine Tiefgarage unter dem Albani-Platz, für einen Ausbau von Parkmöglichkeiten am Groner Tor sowie den Neubau einer Parkmöglichkeit an anderer Stelle der City ein. Außerdem sei ein gutes Parkleitsystem für die Innenstadt wichtig. Außerdem müsse der Verkehr, der unberechtigt durch die Fußgängerzone (Busring) fährt, durch wirksame Maßnahmen eingedämmt werden.

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) machte in seiner Ansprache deutlich, dass die verschiedenen Nutzer um den vorhandenen Verkehrsraum in der Innenstadt konkurrieren. Natürlich sei es wichtig, dass die Gäste gut in die Innenstadt rein und auch wieder hinaus kommen. Und: „Es ist wichtig, dass die Menschen draußen sehen, dass sie willkommen sind“, so Köhler. Große Hoffnungen setzt das Stadtoberhaupt in automatische Poller, die die Zufahrt in den Kernbereich der City regeln sollen. Dadurch lasse sich der Innenstadtbereich klar abgrenzen. Zu diesem Thema gibt es am Dienstag, 17. September, um 18.30 Uhr einen öffentlichen Diskussionsabend in der Alten Uni-Bibliothek.

Köhler abschließend: „Die Stadt Göttingen ist nur so gut, wie wir sie gemeinsam darstellen.“

Zu Beginn hatte ProCity-Geschäftsführerin Frederike Breyer die Gäste begrüßt. Sie dankte wie Susanne Heller der scheidenden Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, die sich in besonderer Weise für die Belange der Innenstadt eingesetzt habe.