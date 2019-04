Pro City gibt Tipps für den Internet-Auftritt 

Nächster Pro City "Treffpunkt" in Göttingen

+ © Archivfoto: Hubert Jelinek/nh Typische Aktion von Pro City: Ein verkaufsoffener Sonntag. © Archivfoto: Hubert Jelinek/nh

Der nächste Pro City "Treffpunkt" ist am Donnerstag, 2. Mai, ab 19.15 Uhr in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz. Dabei gibt es für Interessierte Tipps für den eigenen Online-Auftritt.