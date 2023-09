Pro City Göttingen: Kritische Worte unterm Pottwal-Skelett

Von: Thomas Kopietz

Gespräch unter dem Wal-Skelett: Viele Gäste aus Politik und Wirtschaft kamen. Vereinsvorsitzende Susanne Heller sparte nicht mit Positivem, übte aber auch starke Kritik an der Stadt. © Christoph Mischke

Göttingen – Die Händlergemeinschaft Pro City sucht sich stets einen besonderen Ort für den Sommerempfang aus – so gastierte man bereits im Städtischen Museum, den Höfen von St. Albani- und St. Michael und nun im Forum Wissen. Dort im Atrium und Cafè unter dem aufgehängten Pottwal-Skelett gab es gute Gespräche, aber auch kritische Worte.

Susanne Heller, Vorsitzende des Vereins Pro City, ist dafür bekannt, wohl gesetzte, kritische Worte anzubringen. Heller, die durchaus als positive Kämpferin für die Göttinger Innenstadt bezeichnet werden kann, begrüßte die etwa 200 Gäste und strich zunächst heraus, was sich positiv in der Stadt tut und getan hat.

Susanne Heller und Lichtblicke in der Stadt Göttingen

Als da wären die „drei großen, wichtigen Göttinger Projekte“, der sanierte, neu gestaltete Wochenmarktplatz, die Stadthalle, die kurz vor einem Probebetrieb steht, sowie ein Projekt, das kein Gebäude, aber ein bedeutendes zukunftsweisendes Konstrukt ist: die Göttingen Marketing GmbH.

Diese schaffe mit der just gestarteten Geschäftsführerin Sandra Kroning an der Spitze endlich das, was man im Bereich Stadtmarketing aus Sicht von Pro City lange wollte: Die Bündelung der Kräfte und Kompetenzen im Stadtmarketing. Ziel des Stadtmarketing unter einem Dach sei es, „Göttingen in seiner Gesamtheit als eine starke Marke zu positionieren“.

Verkehr aus der Göttinger Fußgängerzone bringen

Auf der „Lichtseite“ ihrer Rede vermerkte Heller auch noch, dass die Stadtverwaltung im Baudezernat ein Maßnahmenbündel geschnürt hat, um den Verkehr in der Fußgängerzone zu begrenzen. „Danke für diese Initiative“, sagte Heller in Richtung Stadt, an die sie aber auch noch Kritik adressierte.

Schattenseiten in der Göttinger Innenstadt

„Es bleibt noch vieles zu tun“, begann Susanne Heller und zählte auf: Dem illegalen Durchgangsverkehr auf dem Busring sei noch kein Riegel vorgeschoben worden. Die Hoffnungen ruhen nun auf Blitzer-Kontrollen. Die juristische Umsetzbarkeit sei in der Prüfung.

Extrem wichtig für die Innenstadthändler ist die Erreichbarkeit der City – ob mit Bus oder Auto. Wegfallende Parkplätze für Autos sind ebenso ein Problem, wie Einschränkungen im Bus-Fahrplan, oder, wie in den Sommerferien die Riesenbaustelle am Busring, der komplett gesperrt war.

Lapsus der Stadtverwaltung um Parkgebührenerhöhung vor Sommerferien

Für Pro City kam dazu noch ein weiterer Lapsus der Verwaltung: Da während der Bauzeit viele Besucher gerade auf das Auto angewiesen waren, sei die Erhöhung der Parkgebühren noch vor den großen Ferien zur Unzeit gekommen. „Die Erhöhung hätte mit etwas Sensibilität auf das Ende des Mangelfahrplans abgefedert werden können“, sagte Heller.

Die Innenstadthändler hätten sich zudem deutlich frühere Informationen bezüglich der Bauarbeiten und Sperrungen gewünscht, um noch reagieren zu können: beim Erstellen von Arbeits- und Urlaubsplänen, beim Wareneinkauf, beim Planen von Aktionen.

Hellers unmissverständlicher Appell an die Politik und Stadtverwaltung: „Sprechen Sie mit uns!“

Anwohner und Gäste kritisierten zudem häufiger, wie „schmutzig die Innenstadt geworden ist – besonders das Straßenpflaster“, berichtete Heller. Die sensiblen Oberflächen der Steine sollten auch nass gereinigt werden, wünscht sich Heller, die einen unmissverständlichen Appell und Fingerzeig an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung richtete: „Sprechen Sie mit uns! Idealerweise schon, bevor Sie mit ihren Ideen und Anträgen an die Öffentlichkeit gehen.“

Zudem erinnerte sie daran, dass Pro City vor der Kommunalwahl ein Konzeptpapier zur Zukunft der Göttinger Innenstadt vorgelegt hat. Darin steht, wie die Innenstadt noch attraktiver werden kann. Nach den „Schattenseiten“ stellte Susanne Heller, in ihrer persönlichen, verbindlichen, begeisterungsfähigen Art fest: „Göttingen ist eine großartige Stadt. Lassen Sie uns an ihrer Zukunft arbeiten.“ (Thomas Kopietz)

