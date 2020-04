Sartorius kauft Teile eines US-Konzerns

Neu, hell, klar: So präsentiert sich die Eingangshalle eines Gebäudes mit Café und Kantine auf dem Campus von Sartorius in Götitngen. Der Biotech-Konzern hat Teile des US-Unternehmens Danaher erworben. Foto: Hubert Jelinek

Sartorius erwirbt Produktionsanteile des US-Konzerns Danaher. Das Geschäft wurde aber teuere als zunächst erwartet

Der im Herbst 2029 angekündigte Kauf des Sartorius-Konzerns ist (fast) vollzogen: So werden vermutlich im Laufe des zweiten Quartals relevante Geschäftsbereiche des Konzerns Danaher abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der chinesischen Wettbewerbsbehörde.

Grünes Licht gaben bereits Mitte März die Europäische Kommission und die amerikanische Kartellbehörde Federal Trade Bomission.

Meilenstein

„Beide Genehmigungen sind ein wichtiger Meilenstein für die im Oktober 2019 angekündigte Transaktion“ heißt es dazu aus der Sartorius-Zentrale. Vorstandschef Dr. Joachim Kreuzburg hatte bereits im Oktober 2019 bei der Ankündigung des Zukaufes gesagt: „Das Portfolio passt strategisch hervorragend zu Sartorius.“ Sie ergänzten das eigene Portfolio beider Sartorius-Sparten komplementär.

Für Wirkstoff-Forschung

„Danaher Life Science“ musste sich im Zuge der Übernahme des Biopharma-Geschäfts vom US-Konzern General Electric aus wettbewerbsrechtlichen Gründen von einigen Unternehmensteilen trennen. Die ursprünglich zum Kauf stehenden drei Danaher-Geschäftsbereiche umfassen Labor- und Bioprozess-Technologien, die vor allem zur Weiterentwicklung und Vereinfachung der biopharmazeutischen Wirkstoff-Forschung dienen.

Kauf wurde teurer

Allerdings muss Sartorius laut Behördenauflage weitere Teile Danahers erwerben, aus den Bereichen „Flowkits“ und „Crossflowfilter-Systeme“. Sie sollen beide der Sartorius-Sparte Bioprocess Solutions zugeordnet werden.

Deshalb wurde es aber für den Göttinger Konzern auch teurer: Der Kaufpreis wuchs um etwa 75 Millionen US-Dollar, das entspricht aktuelle rund 68,5 Millionen Euro, auf etwa 825 Millionen US-Dollar, das entspricht wiederum laut Umrechnungskurs vom Donnerstag etwa 754 Millionen Euro.

2019 lag der Umsatz bei Danaher für das gesamte Portfolio bei etwa 170 Millionen US-Dollar, das sind 155,5 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr darauf, die neuen Teams bei Sartorius willkommen zu heißen und unsere gemeinsamen Kompetenzen zum Nutzen unserer Biopharma- und Life-Science-Kunden zu bündeln“, hatte sich Kreuzburg schon im Oktober vergangenen Jahres positiv geäußert.

Danaher in Kürze

Die Danaher Corporation mit Hauptsitz in Washington D.C. ist ein transnationaler Mischkonzern aus den Vereinigten Staaten, der an der New Yorker Börse und im S&P 100 gelistet ist. Zum Konzern gehören mehr als 400 Unternehmen, von denen die meisten in den USA und Europa angesiedelt sind.

Der Konzern, dem von Kritikern auch eine fehlende, traditionelle und auf den Konsens ausgerichtete Unternehmenskultur vorgehalten wurde, hat in Deutschland unter anderem die Unternehmen Kavo Dental und Leica Microsystems gekauft.

Danaher machte 2019 mit 71 000 Mitarbeitern 17,9 Milliarden US-Dollar (15,5 Milliarden Euro) Umsatz.

Sartorius in Kürze

Sartorius kam 2019 auf einen Jahresumsatz von 1,83 Milliarden Euro, beschäftigt aktuell etwa 9000 Mitarbeiter an etwa 60 Standorten weltweit.

Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen.

Die deutlich umsatzstärkere Sartorius-Sparte Bioprocess Solutionsträgt mit vielen Produkten und dem Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.

Aktienkurs erholt

Die Sartorius-Vorzugsaktie hat sich derweil vom Corona-Abwärtstrend mit einem Tief von 173 Euro erholt und notierte am Donnerstag bei knapp 224 Euro. Höchstdotiert war sie am 19. Februar mit 240,40 Euro. (tko)