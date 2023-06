Professionelles Kokain-Labor im eigenen Keller: Vier Angeklagte vor Göttinger Landgericht

Gerichtsprozess

Nach spektakulärer Drogenrazzia und dem Fund eines Keller-Labors im Dezember 2022: Prozess gegen vier Angeklagte vor dem Landgericht Göttingen startet.

Göttingen/Gleichen/Heiligenstadt – Sechs Monate nach einer spektakulären Drogenrazzia hat nun vor dem Landgericht Göttingen der Prozess gegen vier mutmaßliche Betreiber beziehungsweise Unterstützer eines Kokainlabors im Gleichener Ortsteil Weißenborn (Kreis Göttingen) begonnen.

Die Polizei hatte dort Mitte Dezember in einem 40 Quadratmeter großen Kellerraum eines Wohnhauses ein professionell ausgestattetes Labor zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie mehrere Kilo Kokain sichergestellt (wir berichteten).

Drogenlabor im Keller: Vier Angeklagte müssen sich vor dem Göttinger Landgericht verantworten

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 38-jährigen Mann aus Gleichen und einen 32 Jahre alten Mann aus Tambach-Dietharz (Kreis Gotha) vor, gemäß einem gemeinsamen Tatentschluss das Labor betrieben zu haben, um Betäubungsmittel in großen Mengen zu gewinnen und gewinnbringend zu verkaufen. Zwei 44 und 42 Jahre alte kolumbianische Staatsangehörige hätten sie dabei unterstützt, diese sind wegen Beihilfe angeklagt.

Laut Anklage war das Labor dazu bestimmt, aus einem säckeweise angeschafften Gemisch von Kokain und Mineralstoffen das Kokain zu extrahieren und anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Für den Extraktionsprozess hätten die beiden Betreiber die zwei aus Kolumbien stammenden Mitangeklagten angeheuert. Die beiden Kolumbianer seien in einem Ferienhaus im thüringischen Heiligenstadt einquartiert worden.

Die Fahnder hatten bei der damaligen Durchsuchung in dem Labor zehn Kugeln aufbereitetes Kokain mit einer Wirkstoffmenge von mehr als sechs Kilogramm gefunden. Außerdem stellten sie fünf jeweils 45 Kilo schwere Säcke mit einem kokainhaltigen Mineralstoffgemisch sicher, das mutmaßlich zu Kokain verarbeitet werden sollte.

Angeklagte wollten Kokain im großen Stil an den Mann bringen

Ferner befand sich in dem Kellerraum ein mit Flüssigkeit gefülltes Fass, in dem rund 950 Gramm eines kokainhaltigen Substanzgemisches schwammen. Insgesamt wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Kokain-Wirkstoffmenge von mehr als 26 Kilo sichergestellt.

Der 32-Jährige habe durch den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln 3665 Euro erlangt, heißt es in der Anklage. Dieser Betrag solle eingezogen werden.

Nach Verlesung der Anklage führten die Prozessbeteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Rechtsgespräch. Dabei habe man allgemeine verfahrensrechtliche Probleme erörtert, sagte der Vorsitzende Richter David Küttler anschließend.

Nach Drogenrazzia Ende 2022: Angeklagte sitzen seit Dezember in Untersuchungshaft

Die Herbeiführung einer Verständigung sei dagegen kein Gesprächsgegenstand gewesen. Anschließend wurde die Hauptverhandlung unterbrochen. Die Verteidiger stellten in Aussicht, dass es am nächsten Verhandlungstag möglicherweise eine Einlassung ihrer Mandanten geben könnte.

Die vier Angeklagten waren bei der Polizeiaktion im Dezember festgenommen worden und sitzen seitdem in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die Beamten hatten bei der groß angelegten Razzia neben dem Haus in Gleichen auch Objekte in den thüringischen Orten Uder, Heiligenstadt und Tambach-Dietharz durchsucht.

Damals wurden auch noch zwei weitere Tatverdächtige festgenommen, die anschließend wieder auf freien Fuß kamen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist in einem Fall das Verfahren inzwischen eingestellt worden, weil keine Täterschaft nachweisbar gewesen sei. Das Verfahren gegen den anderen Beschuldigten sei noch anhängig. (Heidi Niemann)