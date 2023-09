Programm „Symphonisches Blasorchester“: Ukrainerin komponiert für Blasmusikwochenende

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Vom 15. bis zum 17. September wird es musikalisch in Göttingen. Das Das sinfonische Blasorchester Göttingen „göfonio“ lädt zum Projekt-Wochenende „Symphonisches Blasorchester und mehr“ ein. © Gregor Fischer/dpa

Das sinfonische Blasorchester Göttingen „göfonio“ lädt vom 15. bis zum 17. September zum Projekt-Wochenende „Symphonisches Blasorchester und mehr“ ein.

Göttingen - Blasmusik, aber nicht im volkstümlichen Sinne, steht am Wochenende in Göttingen auf dem Programm. Das sinfonisches Blasorch ester Göttingen „göfonio“ lädt in enger Zusammenarbeit mit der Kulturkirche St. Johannis von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September, in Göttingen zu dem Projekt-Wochenende „Symphonisches Blasorchester und mehr“ ein. Das Mehr ist ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen, ein Workshop für Bläserinnen und Bläser sowie ein musikalischen Festgottesdienst.

Blasmusikwochenende in Göttingen: Symphonisches Blasorchester soll gefördert werden

„Das Genre Symphonisches Blasorchester ist – im Gegensatz zum klassischen Symphonieorchester – im Raum Göttingen und Südniedersachsen wenig bekannt und soll durch das Projekt-Wochenende gefördert werden“, erklärt Initiatorin Irmtraut Walloschke. Entstanden ist die Idee anlässlich ihres 60. Geburtstages, zu dem sie nicht nur sich, sondern auch anderen Musikfreunden ein einmaliges Erlebnis schenken wollte. Walloschke ist selbst Musikerin, spielt auch Tuba und Posaune, ist Mitglied in mehreren Chören und Orchestern, wie eben „göfonio“, und in der Gemeinde St. Johannis aktiv.

Krachender Auftakt des Wochenendes ist das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen, am Freitagabend, 15. September, ab 19 Uhr in der St. Johanniskirche. Chefdirigent und Leiter des Orchesters Thomas Boger hat ein abwechslungsreiches Musikprogramm gestaltet.

Dass die Musiker seines Orchesters aus mehr als zehn verschiedenen Nationen kommen, inspirierte ihn dazu, ein Musikprogramm unter dem Motto „Around the World“ zusammenzustellen. Besonderheit ist die Uraufführung eines Werkes der Ukrainerin Tetyana Bachul. Die 1979 geborene Komponistin floh vor dem Krieg in ihrer Heimat im März 2022 mit ihrer heute 14-jährigen Tochter nach Deutschland.

„Symphonisches Blasorchester und mehr“: Ukrainische Komponistin Tetyana Bachul

In Diemarden (Gemeinde Gleichen) wurde sie herzlich aufgenommen und lernte, auch durch Konzerte in der dortigen Kirchengemeinde, Oksana Labach kennen, eine in der Ukraine geborene Bratschistin vom Göttinger Symphonieorchester (GSO).

Über Labach kam Irmtraud Walloschke, die gut in der Göttinger Musikszene vernetzt ist, in Kontakt mit Bachul und fragte sie dann, ob sie sich vorstellen könnte, für das Wochenende ein Stück zu komponieren. Das ist nun fertig und von der Bergregion der Karpaten inspiriert. Der Erlös des Benefizkonzertes geht an das Kinder- und Jugendtelefon Göttingen („Die Nummer gegen Kummer“).

Aber nicht nur zuhören ist an diesem Wochenende angesagt, sondern auch Mitmachen. Am Samstag, 16. September, gibt es von 10 bis 18 Uhr einen offenen Workshop symphonisches Blasorchester für fortgeschrittene Laien (ab 16 Jahren). Die Leitung hat Harald Sandmann (stellvertretender Leiter des Heeresmusikkorps Hannover). Auf dem Programm stehen Werke sehr unterschiedlicher Stilrichtungen.

Projektwochenende in Göttingen: Musikalischer Festgottesdienst am 17. September

Am Sonntag, 17. September um 11 Uhr tritt das Workshop-Orchester zusammen mit der Göttinger Stadtkantorei im Rahmen eines musikalischen Festgottesdienstes in der St. Johanniskirche auf. Die Liturgie des Gottesdienstes hält Superintendent Frank Uhlhorn. Die Veranstaltung wird auch von der Regionalbischöfin des Sprengels Hildesheim-Göttingen, Dr. Adelheid Ruck-Schröder, unterstützt. (Thomas Kopietz)