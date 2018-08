Projekt im Grenzdurchgangslager Friedland: Der intelligente Digi-Dolmetscher

Göttingen/Friedland. Im Grenzdurchgangslager Friedland herrscht seit jeher ein Sprach- und Dialekt-Wirrwarr – auch in Haus 46 der Krankenstation der Malteser, wo die ärztliche Versorgung der ankommenden und im Lager lebenden Menschen stattfindet.

Dort erleichtert nun der digitale Dolmetscher die Verständigung zwischen Arzt, Pflegern und Patienten und verhindert Missverständnisse.

Pad im Wartezimmer

Das Pad bekommen die Patienten schon im Wartezimmer in die Hand, können dort die Zeit sinnvoll nutzen. Flaggen auf dem Start-Display machen die Bedienung leicht. 13 Sprachen und Dialekte hat der Systementwickler, die Firma Aidminutes GmbH aus Buchholz, eingespeichert.

Eine freundliche – je nach Wunsch – Frauen- oder Männerstimme liest die Fragen vor. „Die Patienten müssen nicht lesen können“, sagt Dr. Frank Müller, Arzt am Institut für Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Er leitet Dictum, des begleitende Forschungs- und Kooperationsprojektes, sammelt Erfahrungen, Ergebnisse und Rückmeldungen.

Kein Arztersatz

Der Digi-Dolmetscher in Form des Pads soll auf keinen Fall den Arzt ersetzen, obwohl er ein Gespräch führt. Soll heißen: Er geht auf die gegebenen Antworten des Patienten ein. Das erfordert einen immensen Sprachschatz. „Mehr als 40 000 Audio-Dateien sind eingesprochen worden“, sagt Andreas Lippke von Aidminutes.

+ Digitaler Dolmetscher: Andreas Lippke (Aidminutes GmbH) und Dr. Frank Müller (Universitätsmedizin Göttingen) stellen Gerät und Tools im Grenzdurchgangslager Friedland vor. © Kopietz Die ermöglichen eine digitiale Kommunikation, machen den Mediziner aber nicht überflüssig: „Das Arzt-Patienten-Gespräch wird die App und der Mini-Computer nie ersetzen können und sollen“, sagt Dr. Frank Müller. Sie ermögliche vor allem eine sichere Verständigung und entlastet den Arzt, „vor allem bei der Dokumentation“.

Sichere Informationen

Der Nutzen besteht besonders auch darin, der Arzt – ob im Grenzdurchgangslager Friedland, in der eigenen Praxis oder im Krankenhaus – sichere Auskünfte erhält, von von Patienten die sich verstanden fühlen und die genügend Zeit haben Informationen zu geben. Oft ein Manko bei Arztbesuchen.

Dolmetscher-Mangel

Oder die klare Anamnese, das Erfragen medizinisch bedeutender Informationen, ist aufgrund von Sprach- und Verständigungsproblemen nicht möglich. Erschwert wird das im Lager, in Praxen und Kliniken in Südniedersachsen udn Nordhessen durch den Mangel an vitalen Dolmetschern. Sie sind selten, müssten zudem flexibel angefordert werden und sind teuer, wie Müller berichtet.

Anders der Digitale Dolmetscher der Firma Aidminutes, der zudem über das Projekt Dictum verfeinert wird. Seit Dezember wurden in Friedland Gespräche geführt, Daten gesammelt. Sie flossen, wie Andreas Lippke berichtet in die Entwicklung der App und des Tools ein. Seit Mai läuft die Testphase. Am Ende wird eine wissenschaftliche Studie stehen, für die Mediziner Müller verantwortlich zeichnet.

Für Arztpraxen verfügbar

Einsatzfähig ist der Digi-Dolmetscher aber bereits – Ärzte können ihn in der Praxis benutzen. In Zukunft werde er dort und in Kliniken wohl häufig zu finden sein, prognostizieren Lippke und Müller. So würden auseinanderrückende Sprachgrenzen wieder zusammengeführt, wie Lippke sagt. Das vielsprachige Grenzdurchgangslager Friedland ist genau dafür ein optimaler Ort – auch für den Testlauf – wie auch Leiter Heinrich Hörnschemeyer sagt.

Die Informationen der Patienten können übrigens ausgedruckt – auch für Patienten – oder in digitale Praxissysteme und Akten eingegeben werden.

Von Thomas Kopietz

Digitaler Dolmetscher – Projekt Dictum

Das Projekt Dictum ist einer von fünf Preisträgern des bundesweiten Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Idee“ 2018 aus Niedersachsen. Konkret erproben im Grenzdurchgangslager Friedland die Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, die Malteser und Hersteller/Entwickler Aidminutes GmbH (Buchholz) eine digitale Kommunikationshilfe, einen Digi-Dolmetscher.

Die Patienten können sich in 13 Sprachen Fragen zum Gesundheitszustand und Allgemeinbefinden vorlesen lassen und beantworten – über ein Tool auf einem Pad. Ziel ist es, sprachliche Barrieren zu überwinden, ohne die Hilfe professioneller Dolmetscher und Missverständnisse durch Sprachschwierigkeiten. Seit Herbst 2017 werden die Geräte in der hausärztlichen Sprechstunde sowie der Krankenstation der Malteser im Lager Friedland eingesetzt. Das Projekt Dictum wird bis April 2019 über den Europäischen Sozialfond, das Land Niedersachsen und die Robert-Bosch-Stiftung mit 335 000 Euro gefördert.