Wasserschaden im Neubau verzögert Umzug der Sparkassen-Zentrale 

Weiter fortgeschritten: Der Bau der neuen Sparkassen-Zentrale (Bildmitte, zur Bahntrasse hin) im Neubaukomplex Groner Tor ist fast fertig. Jetzt gab es einen Wasserschaden, der den Einzug verzögert. Das Hotel Freigeist davor ist komplett fertig. Das Projekt Forum Wissen der Uni im Altbau ist in Bau. Das Luftbild stammt aus Mai 2017.

Göttingen. Der komplette und für Ende Oktober geplante Umzug der Sparkassen-Verwaltung in den Neubau am Groner Tor wird sich verzögern. Grund dafür ist ein Wasserschaden.

Der passierte bereits in der Nacht von Freitag, 5. auf Samstag, 6. Oktober. In einem der drei Gebäudeabschnitte des Sparkassen-Forums war Leitungswasser ausgetreten und hatte für einen massiven Schaden gesorgt.

Deshalb, so ergab die Schadensaufnahme, müssen auf mehreren Etagen zunächst Trocknungsmaßnahmen laufen – danach muss saniert werden. „Diese Arbeiten sind bereits angelaufen und werden in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, der EBR Projektentwicklung GmbH, im Interesse der Sparkasse und ihrer Mitarbeiter mit der gebotenen Sorgfalt absolviert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse von Mittwoch.

Die Unternehmensspitze hat deshalb beschlossen, den Umzug für einen Großteil der internen Bereiche zu verschieben. „Die Umzugsplanung dieser Bereiche wird überarbeitet“, heißt es. Man wolle darüber informieren, wenn der Ablauf feststeht.

Nicht betroffen sind Bereiche und Mitarbeiter, die bereits im August und September das Sparkassen-Forum bezogen haben. Sie werden ihre Arbeit dort fortsetzen können.

Wichtig für die Kunden: Für die Privatkunden ändert sich auch nach dem Umzug nichts. Die Filiale „Altes Rathaus“ steht den Privatkunden mit den bekannten Mitarbeitern in gewohntem Umfang weiterhin für Beratung und Service bis mindestens bis Mitte 2020 zur Verfügung.

Auch nach Ende des Umbaus in der Innenstadt wird die Sparkasse mit einer Filiale in dem Areal der heutigen Sparkassen-Zentrale vertreten bleiben.